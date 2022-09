iPhone 14, Pro e Max DISPONIBILI alla vendita da oggi, anche su Amazon

Le prenotazioni di iPhone 14 hanno sancito il trionfo della nuova gamma di melafonini Apple, o almeno per tre modelli su quattro (l’iPhone 14 Plus al momento sembra un po’ arrancare), e c’è perfino il rischio che vadano presto esauriti. A maggior ragione da oggi, visto che iPhone 14 e 14 Pro sono disponibili per la vendita, dopo il periodo di preordine, anche su Amazon, dove nel caso potrai usufruire di spedizioni rapide e gratuite. Di seguito vi proponiamo in tal senso una lista dei modelli disponibili elencati sulla nota piattaforma di e-commerce (mancano alcuni colori per alcuni modelli), con tanto di link diretto alla pagina del prodotto, per facilitarvi l’eventuale acquisto.

Come acquistare il tuo iPhone 14 su Amazon

Ecco i prezzi e le varie configurazioni dei nuovi modelli base, ovverosia iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Entrambi, lo ricordiamo, come anticipato nei giorni scorsi presentano il vecchio SoC A15 Bionic, anche se con alcuni miglioramenti secondari soprattutto dal punto di vista della GPU, che guadagna un nuovo core. iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili in cinque colorazioni, ovverosia Mezzanotte, Viola, Galassia, Blu e (PRODUCT)Red.

iPhone 14 (disponibili da oggi)

Infine ecco i prezzi e le varie configurazioni dei nuovi modelli top di gamma, ovverosia iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Entrambi sono disponibili in quattro splendidi colori e rispettivamente nei formati da 6,1″ e da 6,7″. Integrano un display Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate da 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. Tra le novità di rilievo, il nuovo processore A16 Bionic.

iPhone 14 Pro (disponibili da oggi)

iPhone 14 Pro Max (disponibili da oggi)

iPhone 14 Plus (SOLO PRENOTAZIONE – disponibili dal 7 ottobre)*

*: Contrariamente agli altri tre modelli della gamma, ovverosia iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus è disponibile ancora solo in preordine: saranno invece in vendita a partire dal 7 ottobre 2022.

