iPhone 14 Pro: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Tra tutti gli smartphone attualmente esistenti sul mercato, possiamo senz’ombra di dubbio dire che i top di gamma rivestono un ruolo importante, diventando dei veri e propri esponenti della categoria, grazie alle loro prestazioni eccellenti. È proprio a questo che ha pensato Amazon proponendoti l’iPhone 14 Pro a soli 1249 euro, con uno sconto di più di 200 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia di cupertino.

L’iPhone migliore di sempre

Il top di gamma di casa Apple, in questa offerta proposta da Amazon, si presenta nella nuovissima colorazione Viola scuro: si tratta di una colorazione realizzata appositamente per il modello di quest’anno, che ti permetterà di distinguerti dalla miriade di altri colori attualmente esistenti sul mercato, come i più banali Grigio e Nero.

La caratteristica senz’altro più nuova di questo iPhone 14 Pro risiede nella Dynamic Island, che va a sostituire il vecchio notch presente sulla parte superiore dello schermo, che permette di raggruppare al suo interno una miriade di app compatibili, con un semplice tocco per accedervi.

La fotocamera posteriore da 48 megapixel è poi senz’altro uno dei cavalli di battaglia di questo dispositivo, che ti permetterà di fare migliaia e migliaia di scatti nel corso delle tue vacanze al mare o in montagna. Ottimo anche il comparto video, grazie alla recente introduzione della Modalità Cinema che ti permette di girare video in qualità praticamente professionale in 4K a 24 frame al secondo, un po’ come accade per i film.

Veniamo poi al cuore di tutto, il processore: in questo caso parliamo del chip proprietario A16 Bionic, che garantisce una potenza senza eguali. Grazie a questo processore ogni app verrà avviata in men che non si dica, anche quelle più pesanti come per esempio accade con i giochi mobile o le app di video editing come iMovie o CapCut.

Ultima ma di certo non per importanza la memoria: in questo caso specifico iPhone 14 Pro è dotato di ben 256 GB di archiviazione, che ti consentono di raccogliere senza problemi foto, video e app al suo interno senza avere il benché minimo pensiero o preoccupazione.

In definitiva, a poco più di 1200 euro hai la possibilità di assicurarti uno dei migliori smartphone lanciati sul mercato nel corso degli ultimi mesi: ecco perché ti suggeriamo di acquistare iPhone 14 Pro Viola in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.