iPhone 14 Pro in offerta a 999€ è imperdibile (tutte le colorazioni disponibili, anche a rate)

Questo è il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 14 Pro: con questa nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con uno sconto netto rispetto al listino. Attualmente, infatti, iPhone 14 Pro è disponibile al prezzo scontato di 999 euro invece che 1.339 euro. L’offerta in questione garantisce un risparmio di ben 340 euro rispetto al prezzo di lancio. Da notare che pagando con PayPal è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, dilazionando la spesa con rate da 333 euro. L’offerta disponibile oggi riguarda tutte le colorazioni di iPhone 14 Pro: Argento, Nero, Oro e Viola (vi basta cliccare sul colore desiderato per raggiugere l’offerta dedicata).

iPhone 14 Pro: ora in offerta a 999 euro è un vero best buy

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro: lo smartphone è ora acquistabile a 999 euro nella variante da 128 GB di storage. Si tratta di una promozione davvero ottima che garantisce un risparmio netto sull’acquisto del top di gamma della casa di Cupertino. Lo smartphone, ricordiamo, è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del potente SoC Apple A16 Bionic. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel di nuova generazione.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 128 GB al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.339 euro con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile per le colorazioni:

Si tratta di una promozione a tempo limitato. Le poche unità disponibili sono destinate ad esaurirsi rapidamente. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito.

