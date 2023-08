iPhone 14 Pro in offerta ad un prezzo STRACCIATO su eBay

Tra tutti i modelli di smartphone attualmente presenti sul mercato, sicuramente i top di gamma rappresentano il non plus ultra per quanto riguarda le prestazioni garantite dal loro processore e la qualità del sensore della fotocamera, soprattutto se si usano a scopo lavorativo. È proprio a tal proposito che corre in aiuto eBay proponendoci iPhone 14 Pro in offerta all’incredibile prezzo di 1019 euro, con uno sconto di più di 140 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia californiana.

iPhone 14 Pro: il dispositivo perfetto

Uno dei punti dove iPhone 14 Pro rivoluziona maggiormente risiede nella sua parte anteriore, più in particolare sul lato superiore: rispetto a prima, infatti, è ora presente la Dynamic Island, all’interno della quale verranno raggruppate le app che stai utilizzando in quel determinato momento, come Chiamate, Apple Music e chi ne ha più ne metta.

Sensazionale il processore A16 Bionic, sviluppato appositamente per questo modello, che ti assicura delle prestazioni senza eguali, riuscendo così ad avviare qualsiasi tipo di applicazione (o gioco mobile) senza il minimo tentennamento o sbavatura di sorta.

Grazie al Ceramic Schield, poi, questo iPhone 14 Pro è più resistente che mai: non dovrai dunque preoccuparti di eventuali urti o traumi di ogni tipo, dal momento che il case che lo ricopre esternamente è davvero solido e robusto rispetto agli anni precedenti. Grazie al display OLED da 6.1 pollici in alta definizione e con tecnologia Super Retina XDR, potrai godere di ogni minimo dettaglio, che tu stia guardando YouTube o alcune delle tue serie tv preferite sulle principali piattaforme di streaming.

Nella fattispecie nel caso dell’offerta eBay, iPhone 14 Pro si presenta nella sua splendida colorazione Deep Purple, davvero elegante e unica grazie anche alla parte posteriore satinata (e lucida in corrispondenza dei bordi), uscita proprio in occasione del lancio di quest’ultimo smartphone di casa Apple.

Ultima ma non per importanza l’ottima memoria da ben 128 GB, che ti permette di raccogliere serenamente tutto il tuo materiale di foto e video senza preoccuparti minimamente di eliminare app o altro.

In conclusione, a poco più di 1000 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori top di gamma degli ultimi mesi: ecco perché vi consigliamo di acquistare iPhone 14 Pro in offerta su eBay cliccando su questo indirizzo, dal momento che le copie stanno esaurendo.

