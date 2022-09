iPhone 14 Pro Max finalmente in PREORDINE su Amazon: tutte le offerte

Dopo tanta attesa iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (il più pesante del quartetto) sono finalmente prenotabili anche su Amazon. Caratterizzati da un bellissimo design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco, sono disponibili nei formati da 6,1″ e da 6,7″ ed entrambi i modelli integrano un display Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate da 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. Ricordiamo che le prime consegne inizieranno il 16 settembre 2022.

iPhone 14 Pro e Pro Max in preordine

Tra le novità di rilievo, il nuovo processore A16 Bionic, realizzato con processo a 4 nanometri con CPU a 6 core, per esempio, e la parte frontale del display che stravolge in parte il design classico, proponendo, come anticipato nei giorni scorsi, due fori al posto del classico notch: uno è circolare e ospita la fotocamera anteriore, mentre l’altro è “allungato” in orizzontale e all’interno nasconde i sensori per il riconoscimento facciale Face ID.

Il nome ufficiale è Dynamic Island, e offre un’esperienza utente completamente nuova. Da qui il nome, appunto, “isola dinamica”: per offrire agli utenti nuovi modi per interagire con iPhone, grazie ad un’interfaccia che rende il confine tra hardware e software ancora più sottile e si modifica in tempo reale. Dynamic Island rimane sempre attiva, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai vari comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eccoli di seguito, ordinati per disponibilità:

iPhone 14 Pro

128GB a 1339€: nero siderale, argento, oro, viola scuro;

a 1339€: nero siderale, argento, oro, viola scuro; 256GB a 1469€: nero siderale, argento, oro, viola scuro;

a 1469€: nero siderale, argento, oro, viola scuro; 512GB a 1729€: nero siderale, argento, oro, viola scuro;

a 1729€: nero siderale, argento, oro, viola scuro; 1TB a 1989€: nero siderale, argento, oro, viola scuro.

iPhone 14 Pro Max

Articolo in aggiornamento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.