iPhone 14 Pro VIOLA ogni regola: l'offerta su Amazon è illegale ma vale solo 24h

L’iPhone 14 Pro è in offerta davvero vantaggiosa su Amazon, considerando che con 1.049€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Nero intenso del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

iPhone 14 Pro 5G – 128GB, affare su Amazon

iPhone 14 Pro fa infatti delle foto e dei video eccezionali grazie al potente sistema di fotocamere con nuova camera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per prospettive uniche e Photonic Engine, un sistema evoluto per il trattamento delle immagini. La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

A gestire il tutto il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni ed efficienza straordinarie anche con le operazioni più impegnative, e fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi. Decidi tu quali app possono registrare la tua attività, con la funzione per la trasparenza nel tracciamento: è solo uno dei tanti modi in cui iPhone ti dà il pieno controllo su cosa condividi e con chi

Su iPhone 14 Pro poi privacy e sicurezza sono di serie e ha l’autonomia migliore di sempre, con una batteria che ti accompagna alla grande per un giorno intero. Allora, cosa aspetti? Oggi lo puoi comprare nella colorazione nero siderale e nel taglio da 128GB su Amazon a un prezzo decisamente interessante, ovverosia 1.049€ incluse le spese di spedizione.

