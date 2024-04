iPhone 15 (128 GB): a soli 798,99€ è da comprare IMMEDIATAMENTE

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente speiale e degna di nota. L’ottimo iPhone 15, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 798,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra si presenta come un terminale veramente eccellente, anche perché il prezzo di listino sarebbe molto più elevato.

Si risparmiano quasi 200€ rispetto al valore di listino; noi vi invitiamo a prendere questa offerta al volo, anche perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e per quanto ancora durerà la promo dedicata. Fate presto, dunque: è imperdibile. Il modello che vi consigliamo è quello nero con 128 GB di memoria, ma volendo potrete scegliere altre iterazioni con diversi tagli e altre colorazioni.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple si presenta come un best buy su tutta la linea: ha uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto, Retina, con refresh rate da 60 hz e Dynamic Island al seguito. Non manca il supporto all’HDR10 e le cornici sono super sottili e contenute. Il processore interno invece è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da 128 GB di memoria. Ottima la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante la wireless charging. In alternativa avrete la possibilità di usufruire della tecnologia MagSafe. Insomma, cosa aspettate a comprarlo?

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 798,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comrpese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

