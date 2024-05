iPhone 15 (128 GB): a soli 799€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple veramente spettacolare; si chiama iPhone 15 ed è un prodotto potentissimo, con una scheda tecnica all’avanguardia, un design minimal e alla moda, un comparto fotografico che riesce a realizzare immagini superlative e un prezzo di vendita bassissimo. Lo pagherete soltanto 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con tantissimi vantaggi al seguito grazie ad Amazon.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Citiamo, in prima istanza, ad esempio, lo sconto pazzesco sul valore di listino, ma anche il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto o la possibilità di ricevere il prodotto a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Ma non finisce qui: potrete beneficiare dell’assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore e di quella di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, sappiate che avrete accesso al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero), per gli account abilitati.

Fra le altre cose, iPhone 15 è uno smartphone leggero, compatto e che pesa solo 170 grammi. Ha uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con Dynamic Island e con cornici sottili, la luminosità di picco è di 2000 nit, invece. C’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, troviamo 128 GB di memoria interna e vi è una batteria che dura un giorno con una singola carica. Eccellente anche la ricarica mediante USB Type-C, via wireless o tramite MagSafe. C’è un comparto fotografico con sensore principale da 48 megapixel con OIS che gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta immagini nitide anche al buio. Cosa aspettate a farlo vostro? A soli 799,00€ è il miglior melafonino di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.