iPhone 15 128GB Azzurro da comprare SUBITO!

Grazie all’incredibile sconto di cui vi parliamo oggi, oggi iPhone 15 da 128 GB nel colore Azzurro costa davvero pochissimo. Il dispositivo di Apple oggi costa solo 869,90€ grazie al ribasso eBay dell’11%. Approfittane IMMEDIATAMENTE!

L’iPhone 15 da comprare ad occhi chiusi

Grazie al chip A16 Bionic, allo schermo mozza fiato e alle altre caratteristiche tecniche al top, iPhone 15 è senza dubbio uno degli smartphone più convenienti attualmente sul mercato.

Quest’anno Apple ha apportato alcuni cambiamenti molto interessanti che rendono il suo smartphone più conveniente ancora più interessante. Primo tra tutti è l’inserimento sul fronte della Dynamic Island. Si tratta dell’isola dinamica già vista sul fratello Pro dello scorso anno, che ora Apple porta su tutta la gamma attuale. Non solo: il vetro posteriore ora è opaco e si fonde perfettamente con il resto della scocca. Adesso è ancora più piacevole al tatto e dona un aspetto ancora più premium al device.

Ottimo il comparto fotografico, nonostante manchi un sensore per lo zoom ottico. Grazie agli accorgimenti tecnici e software, il dispositivo sarà in grado non solo di scattare ottime foto in tutte le condizioni di luminosità, ma permetterà di scattare ottime foto ultragrandangolari e foto con zoom digitale. In tutte le situazioni, gli scatti catturati da questo device vi lasceranno a bocca aperta.

Il chip a bordo è made by Apple e, come sempre, riduce il consumo energetico a fronte di una potenza a disposizione davvero invidiabile. Si tratta dello stesso chip presente su iPhone 14 Pro, ma riproposto quest’anno su questo device. Si tratta di una soluzione non solo affidabile, ma anche intelligente sotto l’aspetto dell’efficienza.

Non vi resta quindi che acquistare immediatamente il device approfittando dello sconto migliore sulla piazza. eBay infatti propone iPhone 15 da 128 GB in colore Azzurro all’incredibile prezzo di 869,90€ grazie allo sconto dell’11% sul prezzo di listino. A poco meno di un mese dalla sua immissione sul mercato, si tratta di uno di quegli sconti da non lasciarsi scappare!

