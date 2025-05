iPhone 15 (256 GB): a questo prezzo è da prendere al volo

Scopri l’eleganza e l’innovazione dell’iPhone 15, ora disponibile nella raffinata colorazione verde e con storage da 256GB. Una scelta che unisce stile e tecnologia a un prezzo più accessibile grazie allo sconto attuale del 21%, portando il costo a 799 euro rispetto al prezzo originale di 1009 euro.

iPhone 15 (256 GB): compralo adesso con lo sconto del 21%

Il corpo in vetro a infusione di colore e alluminio non solo garantisce un’estetica raffinata, ma offre anche una robustezza superiore, resistente a schizzi, polvere e cadute. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal resistente Ceramic Shield, rappresenta un’evoluzione in termini di visibilità, con una luminosità raddoppiata rispetto ai modelli precedenti, ideale per un utilizzo senza compromessi anche sotto la luce diretta del sole.

Un elemento distintivo di questo modello è la Dynamic Island, una soluzione che rivoluziona l’interazione con lo smartphone. Le notifiche e le attività in corso vengono visualizzate in tempo reale, senza interrompere l’esperienza d’uso. Che si tratti di monitorare il volo in arrivo o rispondere a una chiamata, tutto è integrato in modo elegante e intuitivo.

Gli appassionati di fotografia troveranno nell’iPhone 15 un compagno perfetto. Il sensore principale da 48MP cattura immagini dettagliate e vibranti, mentre il teleobiettivo 2x offre qualità ottica superiore. La modalità Ritratto, aggiornata con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto, consente di creare scatti artistici con facilità.

Sotto la scocca, il chip A16 Bionic assicura prestazioni elevate, bilanciando potenza ed efficienza energetica. Questo processore supporta funzionalità avanzate come la fotografia computazionale e l’isolamento vocale durante le chiamate, rendendo l’iPhone 15 un dispositivo versatile per ogni esigenza. La batteria ottimizzata garantisce un’autonomia che accompagna l’utente per tutta la giornata.

Un altro aspetto innovativo è l’introduzione della porta USB-C, che permette di utilizzare un unico cavo per ricaricare dispositivi come iPhone, Mac e iPad. Inoltre, è possibile alimentare accessori come AirPods e Apple Watch direttamente dal telefono, semplificando ulteriormente la gestione dei dispositivi.

Ogni acquisto include 90 giorni di supporto tecnico gratuito e un anno di garanzia limitata, con la possibilità di estendere la protezione con i piani AppleCare+. Questo rende l’iPhone 15 non solo un dispositivo tecnologico di punta, ma anche una scelta affidabile e completa. Acquistalo adesso in sconto, nella sua iterazione verde, con 256 GB di memoria interna, a 799 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

