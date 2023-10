iPhone 15 256 GB a prezzo SENZA PRECEDENTI!

iPhone 15 è senza dubbio lo smartphone più desiderato del momento. Eccolo finalmente in sconto su eBay dell’8% in variante Rosa da ben 256 GB. Il prezzo? SOLO 949€! Ecco l’offerta da non perdere!

iPhone 15 256 GB Rosa a prezzo super!

Grazie all’innovativo chip A16 Bionic, un display che stupisce e specifiche tecniche al top, l’iPhone 15 si conferma indiscutibilmente uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili attualmente sul mercato.

In questa nuova variante, Apple ha introdotto delle novità interessanti che rendono il suo smartphone migliore rispetto al modello precedente. In cima alla lista c’è l’adozione della Dynamic Island sulla parte frontale. Questa caratteristica, introdotta per la prima volta sul modello Pro dell’anno precedente, è stata ora estesa da Apple a tutta la sua linea attuale. Le novità non si fermano qui: il vetro posteriore presenta ora una finitura opaca che si integra alla perfezione con il design complessivo del telefono. Questa modifica non solo migliora la sensazione tattile, rendendola più gradevole, ma conferisce anche un’estetica più curata e ricercata al dispositivo.

Il comparto fotografico si distingue per le sue prestazioni di livello, anche se è assente un sensore dedicato allo zoom ottico. Tuttavia, attraverso soluzioni software, il dispositivo è perfettamente capace di realizzare fotografie di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, offre la possibilità di effettuare splendidi scatti ultragrandangolari e foto con zoom digitale che stupiranno per la loro chiarezza e dettaglio.

Il cuore di questo smartphone è un chip prodotto da Apple che, mantenendo la tradizione, ottimizza il consumo energetico pur fornendo una potenza difficilmente comparabile a quella offerta dai chip dei suoi competitor. Questo componente, già integrato nell’iPhone 14 Pro, viene riproposto nel modello in sconto, confermandosi una scelta più che azzeccata. In questo modo, si garantisce un dispositivo che unisce potenza e durata, continuando a stupire per le sue capacità.

Ora non resta che acquistarlo! iPhone 15 in variante Rosa da 256 GB è in sconto su eBay a soli 949€. Un prezzo davvero incredibile se consideriamo lo sconto dell’8%.