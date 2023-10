iPhone 15 5G azzurro: ora su eBay lo paghi molto meno!

Siamo onesti: gli iPhone di Apple non sono certo accessibili a tutti, anzi. Almeno che non si attendino diversi anni dall’uscita affinché scendano di prezzo, oppure si attendino offerte e sconti. Come questo su eBay del 15%, che porta il prezzo di iPhone 15 5G in un affascinante colore azzurro subito sotto i mille euro, a un mese circa dall’uscita. Lo pagherai quindi 939,90 euro!

iPhone 15 5G: le caratteristiche

Gli iPhone non hanno certo bisogno di presentazioni. Gli addetti ai lavori però ritengono che iPhone 15 di Apple sia indubbiamente uno degli smartphone iOS più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità. A partire dal grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel. C’è poi la connettività 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Apple iPhone 15 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Apple iPhone 15 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 15 ancora più spettacolare. Bella poi la variante azzurra, che gli dona un tocco principesco. Queste in sintesi le caratteristiche tecniche:

Sistema Operativo: iOS 17

Dimensioni: 147.6×71.6×7.8mm

Peso: 171 grammi

Sim card: Nano – eSim

Rete: GSM – HSPA+ – LTE – 5G

Processore2x 3.46 GHz Avalanche + 4x 2.02 Blizzard (64bit)

Chipset: Apple A16 Bionic

GPU: Apple GPU (5core)

RAM: 6GB

Dimensioni display: 6.1 pollici

Risoluzione: 1179×2556 pixel

Desità pixel: 460 ppi

Tipologia display: Super Retina XDR OLED

FPS: 60 Hz

Colori: 16 milioni

Protezione: Ceramic Shield

Fotocamera: 48Mp + 12Mp

Risoluzione fotocamera: 8000×6000 pixel

Aperture Size: F1.6 + F 2.4

Zoom Ottico: 2x

Max risoluzione video: 4K (2160p)

