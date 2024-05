iPhone 15 a MENO DI 700€? È tutto vero grazie al SUPER SCONTO eBay

Ogni mattina un appassionato tech si sveglia e sa che dovrà correre più di tutti gli altri appassionati per mettere le mani sulle chicche più inattese. Fortuna che questa mattina abbiamo una soffiata per te: vuoi mettere le mani sull’ultimissimo Apple iPhone 15 5G nella splendida colorazione blu azzurro?

Questa è la tua occasione d’oro! Grazie a uno straordinario sconto del 15%, puoi averlo a soli 699,90€ invece del prezzo di listino di 810€. Un’opportunità da cogliere al volo per possedere uno degli smartphone più avanzati e desiderati sul mercato. Acquistalo ora su eBay prima che le scorte si esauriscano!

Apple iPhone 15, dettagli e specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 5G rappresenta il non plus ultra della tecnologia mobile. Dotato del potentissimo chip A17 Bionic, ti offre prestazioni fulminee e un’efficienza energetica senza pari. Il display Super Retina XDR OLED da 6,1″ ti regala immagini nitide, colori vividi e neri profondi per un’esperienza visiva mozzafiato. E con il supporto al 5G, navighi su Internet, streami video e giochi online alla velocità della luce.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più rilevanti dell’iPhone 15 5G:

Specifiche Dettagli Display Super Retina XDR OLED, 6,1″ Chip A16 Bionic Memoria 128GB Fotocamera posteriore Sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) Fotocamera anteriore 12MP TrueDepth Resistenza Certificazione IP68 (resistente all’acqua fino a 6 metri per 30 minuti) 5G Supporto reti 5G mmWave e sub-6GHz

L’iPhone 15 5G non è solo potente e veloce, ma anche un vero gioiello di design. Le sue linee eleganti, le finiture raffinate e il vetro Ceramic Shield, il più resistente mai visto su uno smartphone, lo rendono un oggetto di pura bellezza oltre che di altissima tecnologia. E con la colorazione Blu Azzurro, avrai tra le mani un device che cattura lo sguardo e trasmette stile e personalità.

Non perdere questa incredibile opportunità di avere l’Apple iPhone 15 5G a soli 699,90€, con un risparmio del 15% sul prezzo originale. Un’offerta così vantaggiosa non si ripresenterà facilmente. Visita la pagina eBay e assicurati subito il tuo iPhone 15 5G Blu Azzurro a questo prezzo speciale. Le scorte sono limitate, quindi non temporeggiare troppo o rischi di perdere l’occasione. Scegli il top della tecnologia mobile, scegli Apple iPhone 15 5G!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.