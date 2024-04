iPhone 15 a prezzo scontato su Amazon: è un AFFARE VERO (-180€)

In questo momento, iPhone 15 è il modello più interessante della gamma iPhone di Apple, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Lo smartphone è molto più conveniente della versione Pro e offre una marcia in più rispetto al predecessore, iPhone 14. Con la nuova offerta Amazon, è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 799 euro, con 180 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è poi iPhone 15 256 GB che viene proposto al prezzo scontato di 949 euro, con 160 euro di sconto rispetto al listino. Per entrambi i modelli, ci sono varie colorazioni in offerta. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 in offerta su Amazon: è un best buy

Con iPhone 15 è possibile accedere al miglior iPhone sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic che viene utilizzato da Apple anche su iPhone 14 Pro e Pro Max. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha il Face ID ed è dotato di iOS, con accesso completo a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15:

Entrambe le varianti sono acquistabili in diverse colorazioni, garantendo ampia possibilità di scelta all’utente. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.