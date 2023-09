iPhone 15 a RUBA su Amazon, quasi ESAURITI: corri a bloccare il tuo, ULTIMI PEZZI

Annunciati due giorni fa nel corso dell’evento Apple intitolato Wonderlust, i nuovi iPhone 15 sono finalmente disponibili alla prenotazione su Amazon. Ma è una cosa destinata a durare poco visto che stanno andando letteralmente esauriti. Le preordinazioni partivano oggi, mentre la disponibilità inizierà venerdì 22 settembre, ma sono pochi i modelli rimasti. Per aiutarvi ad assicurarvi il vostro abbiamo pensato di creare una lista di quelli ancora rimasti, con il link diretto alla pagina del prodotto. Ma fate in fretta.

Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ecco i link diretti per prenotarli su Amazon

Per facilitarvi e velocizzare la vostra scelta del modello che più preferite eventualmente acquistare, abbiamo creato per voi una lista di tutti gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Plus disponibili alla prenotazione su Amazon, con tanto di link diretti per ogni Melafonino. Eccola:

iPhone 15

128GB a 979€: rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1109€: blu – rosa – giallo – verde

512GB a 1359€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1259€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1509€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Pro e Pro Max, tutti i link Amazon dei modelli rimasti

I due Melafonini sono offerti in quattro splendide finiture, tra cui titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Ecco la lista completa con link diretti alle pagine di ciascun modello, di tutti gli iPhone 15 Pro e Pro Max disponibili al pre-ordine su Amazon:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

