iPhone 15 da 256 GB: in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-230€)

iPhone 15 diventa sempre più conveniente. Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone, infatti, in questo momento è rappresentata dalla versione da 256 GB di iPhone 15 che, grazie a uno sconto di 230 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store, è uno dei best buy di oggi. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.109 euro. Da notare che l’acquisto può avvenire anche optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

iPhone 15 da 256 GB: un vero affare con quest’offerta

Scegliendo iPhone 15 è possibile acquistare un ottimo smartphone in grado di abbinare prestazioni elevate e dimensioni compatte. In più, la versione da 256 GB è in grado di eliminare i problemi di spazio della versione da 128 GB.

Tra le specifiche c’è il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato con grande successo anche da iPhone 14 Pro e Pro Max, e in grado di offrire ottime prestazioni. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici, con l’immancabile Dynamic Island. Il sistema operativo è iOS 17, con accesso a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi, iPhone 15 da 256 GB è acquistabile ora al prezzo scontato di 879 euro, con uno sconto di ben 230 euro rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. La consegna è gratuita e lo smartphone è dotato di Garanzia Ufficiale Apple Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

