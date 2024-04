iPhone 15 Plus: il batteryphone che volevi a soli 949€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPhone 15 Plus, il batteryphone di riferimento da acquistare se volete un prodotto dall’autonomia infinita, è in super sconto al prezzo spettacolare di soli 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un gadget pazzesco, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, con un processore da top di gamma e un comparto fotografico premium. Viene venduto e spedito ad un costo irrisorio e questo significa che avrete accesso ad uno sconto esagerato sul valore di listino pari al 16%. Mica poco, se ci pensate. Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nera.

iPhone 15 Plus su Amazon: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple ha uno schermo ampio e generoso da 6,7 pollici OLED con Dynamic Island e cornici sottili. La luminosità di picco è di 2000 nit e promette una visione dei contenuti chiara anche sotto la luce diretta del sole. Non di meno, presenta il chipset Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, perfetto anche per le applicazioni più complesse. C’è poi una batteria capiente che promette due giorni di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C o mediante wireless. Volendo c’è anche la tecnologia MagSafe per la ricarica dello stesso.

iPhone 15 Plus viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ha un costo contenuto ma offre specifiche tecniche esagerate. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A questa cifra è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.