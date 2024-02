iPhone 15 Plus: oggi costa davvero POCO!

Ecco uno sconto che, se sei in cerca di un nuovo iPhone, devi assolutamente cogliere al volo! iPhone 15 Plus oggi è disponibile nella variante Azzurra da 128 GB a soli 979€ grazie allo sconto Amazon del 13%! Approfittane subito e porta a casa uno degli smartphone attualmente disponibili sul mercato!

iPhone 15 Plus: un gran telefono sotto tutti i punti di vista

Per molte ragioni, il lancio degli iPhone Plus è passato un po’ in secondo piano. Non per questo però, è una serie di smartphone da sottovalutare. Oggi vi parliamo del modello più economico, ma più grande della gamma attuale.

iPhone 15 Plus, così come il modello Pro, vanta di un display molto ampio da ben 6,7 pollici. Su questo modello arriva inoltre la Dynamic Island: caratteristica che gli sviluppatori stanno sfruttando per potenziare le funzionalità delle proprie app.

Oltre questo, il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera: una principale di grande qualità da 48 megapixel affiancata da una ultragrandangolare.

A bordo non manca il connettore USB-C che ha sostituito il Lightning tanto amato e odiato.

La finitura della cover posteriore è molto particolare: il vetro è opaco un po’ come succede sugli iPhone Pro da tempo. Qui però, grazie anche alla curvatura della cornice laterale, la sensazione è di tenere tra le mani uno smartphone molto equilibrato anche nel design.

Il software a bordo è ovviamente iOS. Acquistando oggi questo iPhone, state certi di portare a casa un device che riceverà aggiornamenti per molti anni.

Conviene acquistare oggi iPhone 15 Plus? La risposta, a mio avviso, è sì! Se siete in cerca di uno smartphone concreto, equilibrato e con un display ampio, questo è senza dubbio il prodotto che fa per voi.

Al prezzo di 979€, grazie allo sconto Amazon del 13%, è un dispositivo da acquistare al volo! Approfittate subito dell’offerta e non ve ne pentirete!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.