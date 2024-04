iPhone 15 Pro (128 GB): minimo storico su Amazon, compralo adesso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo e meraviglioso iPhone 15 Pro, nella sua iterazione color “titanio blu” e con ben 128 GB di storage al suo interno, costa solo 1049,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il costo è irrisorio per ciò che offre il device, anche perché rispetto al suo valore iniziale si risparmia moltissimo (circa il 15%, ad essere precisi). Di fatto, il prezzo originale sarebbe di 1239,00€ quindi siate veloci. Fra le altre cose, acquistandolo dal noto portale di e-commerce americano avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Vediamoli insieme dopo aver fatto una breve panoramica del device stesso.

iPhone 15 Pro: l’ammiraglia da acquistare oggi su Amazon

Lo smartphone di Apple è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche esagerate, con un design minimal ed elegante, oltre che di un processore a tre nanometri che promette prestazioni al top anche con i giochi da mobile. Il comparto fotografico è all’avanguardia, con tre sensori evoluti che girano video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES, ma non finisce qui. Si possono scattare foto in HDR o in ProRAW con una qualità sensazionale. Ottima la batteria che promette un’autonomia degna di nota con una singola carica e che si ricarica rapidamente via USB Type-C o mediante la tecnologia wireless. In alternativa sappiate che avrete accesso alla ricarica MagSafe. In ultima istanza, vi ricordiamo che c’è uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime, ma c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche. A soli 1049,00€ è da comprare immediatamente; a questa cifra è un super best buy senza paragoni e senza rivali.