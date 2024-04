iPhone 15 Pro (128 GB): prezzo SPETTACOLARE su Amazon, costa solo 1049€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple semplicemente sensazionale; ci riferiamo all’ottimo iPhone 15 Pro che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna, in colorazione “titanio blu”, costa solo 1049,00€ su Amazon oggi al posto di 1239,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo, pari al 15% sul valore di listino. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Con il noto portale di e-commerce infine, avrete accesso a tantissimi vantaggi superlativi: vediamoli insieme.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

In primo luogo, l’IVA è inclusa nel prezzo dell’articolo. Questo implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per farlo vostro e che avrete accesso anche alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può godere della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo e potrete beneficiare anche della garanzia del rivenditore per due anni con assistenza tecnica ddicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. Sappiate che il reso è sempre gratuito entro 14 giorni dall’acquisto.

iPhone 15 Pro è un device pazzesco, potentissimo, dotato del processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri, presenta uno schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit. Fra le altre cose, presenta un comparto fotografico con tre sensori avanzati che girano video in ProRES e scattano fotografie in ProRAW. Eccellente la batteria che promette un giorno intero di autonomia con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la USB Type-C, mediante MagSafe o con la wireless charging. A soli 1049,00€ è da comprare immediatamente.

