iPhone 15 Pro Max 256 GB in sconto DA SOGNO: eBay impazzisce, SFRUTTALO SUBITO

Il potentissimo iPhone 15 Pro Max da 256 GB è solo per oggi in sconto su eBay ad un prezzo folle. Lo puoi fare tuo al costo promozionale di 1.194,90 euro, tra i più convenienti in assoluto che si sono visti in questi tempi. Pensa che il risparmio è di 85 euro rispetto al prezzo di listino. E se ne approfitti subito, hai dalla tua anche la consegna gratuita e garantita in 2 giorni lavorativi. Fatti furbo e acquistalo oggi, così avrai l’iPhone perfetto che ti durerà per i prossimi anni senza problemi.

iPhone 15 Pro Max: pensato per durare, ha una scheda tecnica da professionista

È la versione più potente della nuova line-up di flagship Apple presentata lo scorso settembre col tradizionale Keynote. L’iPhone 15 Pro Max è lo smartphone ideale se sei alla ricerca di un dispositivo che possa durare nel tempo e che ti garantisca il massimo delle prestazioni. Dotato di un bellissimo display da 6.7 pollici con risoluzione di 2796×1290 pixel, ha un processore di ultima generazione con il modulo 5G incluso per una navigazione ad internet mai così eccellente.

Parlando di fotocamera, ci sono pochi competitor che sanno garantire le medesime prestazioni. La lente principale è da 48 megapixel, e dà modo di scattare foto con risoluzione 8000×6000 pixel e di registrare video fino al 4K. Con uno spessore di 8.3mm e con la scocca in titanio super resistente, avrai dalla tua un device sempre elegante e che non subirà danni nemmeno in caso di cadute importanti. Una volta averlo tolto dalla confezione e acceso, avrai già a tua disposizione il sistema operativo iOS 17 con tutte le sue peculiarità del caso.

Non puoi fartelo sfuggire, è lo sconto perfetto per avere l’iPhone 15 Pro Max pagandolo pochissimo.

