Hai iPhone 15 Pro Max? Proteggilo con questa cover opaca a soli 10 euro!

Si lo sappiamo, vuoi esporre il tuo iPhone 15 Pro Max in tutta la sua bellezza! Tuttavia, sei anche disposto a esporre il tuo telefono al rischio caduta con una cover qualsiasi? Non crediamo! La cover JETech offre protezione anticaduta antiurto di grado militare, è Glassata Traslucida, Anti-Impronte. Oggi la paghi solo 10 euro con il 5% di sconto!

Cover JETech per iPhone 15 Pro Max: le caratteristiche

La Cover JETech è pensata specificamente per iPhone 15 Pro Max da 6,7 pollici. Quindi on per iPhone 15 Pro 6,1 pollici. Questa custodia protettiva non renderà il tuo telefono ingombrante e non azzererà la compatibilità con il caricabatterie wireless. E’ certificata antiurto di grado militare per un test di caduta di 6 piedi da SGS e appositamente progettata con cuscini ad angolo ammortizzanti, protegge altamente il telefono da gravi danni. Costruito con telaio in TPU flessibile e dorso rigido in PC, offre una sensazione tattile eccezionale con una presa eccellente. Nel frattempo, non copre il delicato logo del tuo telefono grazie al retro traslucido.

Il retro opaco tiene perfettamente lontane macchie, impronte digitali e persino graffi. Fornisci sempre una custodia del telefono pulita per te. I bordi rialzati proteggono efficacemente lo schermo e la fotocamera dai graffi sulla superficie quando si posiziona il telefono in orizzontale. Inoltre, ritagli precisi consentono l’accesso completo a tutte le funzioni e i controlli.

Proteggi iPhone 15 Pro Max con la cover JETech. Oggi la paghi solo 10 euro con il 5% di sconto!

