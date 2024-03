iPhone 15 Pro Max: ecco il prezzo ASSURDO di Amazon

Hai voglia di cambiare il tuo smartphone, soprattutto a causa della batteria che non è più performante come un tempo e non riesce ad arrivare alla fine della giornata? In questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti iPhone 15 Pro Max in offerta al sensazionale prezzo di soli 1299 euro, con un ottimo sconto del 13% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 15 Pro Max: il migliore di sempre

Una delle novità più interessanti di quest’anno è sicuramente la scocca realizzata in titanio, che conferisce una particolare resistenza, rispetto all’alluminio che veniva utilizzato in precedenza: nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua colorazione Titanio naturale, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti.

Tra i punti di forza alla base di questo smartphone troviamo sicuramente il suo chip A17 Pro, che garantisce delle prestazioni davvero sensazionali e formidabili: potrai avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

Un’altra interessante novità è rappresentata dal tasto Azione, che permette di avviare immediatamente la tua funzione preferita, come la fotocamera o la registrazione di un memo vocale. Per non parlare dello splendido display Super Retina XDR da ben 6.1 pollici di diagonale, grazie al quale potrai tenere tutte le tue app preferite e le tue notifiche perfettamente sotto controllo.

Molto apprezzata anche la Dynamic Island presente in corrispondenza della parte superiore dello schermo, grazie alla quale potrai avere il controllo completo del tuo smartphone e di tutte le app in background. Nulla da dire anche per il comparto fotocamere grazie al sensore da 48 megapixel, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi, assieme al sensore da 24 megapixel della fotocamera anteriore, con cui potrai farti selfie perfetti.

Ti bastano poco più di 1200 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività senza problemi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.