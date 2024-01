iPHONE 15 PRO MAX: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Spesso e volentieri dopo anni e anni di utilizzo continuo ci troviamo a dover necessariamente sostituire il nostro smartphone, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo, a causa dei continui cicli ripetuti di ricarica. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il nuovissimo iPhone 15 Pro Max in offerta al sensazionale prezzo di soli 1329 euro, con un ottimo sconto dell’11% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 15 Pro Max: il miglior smartphone di sempre

Una delle novità più interessanti e significative di questo iPhone 15 Pro Max è senz’ombra di dubbio la sua scocca, ora completamente realizzata in titanio: questo conferisce particolare resistenza e robustezza (pur preservando la leggerezza, in questo caso), soprattutto se paragonato con l’alluminio che veniva utilizzato nei modelli degli anni precedenti.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo iPhone è rappresentato dal suo nuovissimo processore A17 Pro, che garantisce delle prestazioni davvero sbalorditive e sensazionali: avrai la possibilità di avviare qualsiasi tipo di app, anche quelle più pesanti come nel caso dei software di fotoritocco o videoediting, senza avere il benché minimo tentennamento o esitazione.

Un’altra importate novità di questo modello consiste nel tasto Azione, presente nella parte laterale sinistra, che ti permette di accedere immediatamente alle tue funzioni preferite, risparmiando un bel po’ di tempo rispetto al solito. Davvero eccezionale anche l’autonomia, che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di arrivare fino a 29 ore totali di riproduzione video: potrai quindi finalmente dire addio a powerbank e altri accessori simili per la ricarica, permettendo di farlo durare per più di un giorno.

Grazie poi all’uscita USB-C con USB 3.0 avrai la possibilità di trasferire tutte le tue foto e video sul notebook con una velocità fino a 20 volte maggiore rispetto ai modelli precedenti.

In definitiva a poco più di 1300 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone top di gamma attualmente presenti sul mercato, con cui potrai svolgere tranquillamente ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo iPhone 15 Pro Max in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.