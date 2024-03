iPhone 15 Pro Max in offerta CLAMOROSA su Amazon: lo paghi 190 euro IN MENO

L’iPhone 15 Pro Max rappresenta il meglio che il settore degli smartphone ha da offrire. E oggi puoi farlo tuo ad una cifra poche volte così bassa, grazie all’ultima offerta lanciata da Amazon. Ancora per poco, puoi trovarlo a soli 1.299 euro con lo sconto del 13%. Si tratta di un ribasso pari a 190 euro rispetto al prezzo di listino, per una delle promozioni più interessanti delle ultime settimane. Goditi la bellissima versione in Titanio Nero da 256 GB di memoria interna, approfittandone ora ti assicuri il top di gamma al costo più competitivo di sempre.

iPhone 15 Pro: col chip A17 Pro e il titanio, ti godi il top di gamma degli smartphone

Una delle più grosse novità introdotte da Apple con l’ultima generazione degli iPhone è senza dubbio il materiale in titanio. Che garantisce un design leggero ma al tempo stesso robusto, forgiato dal vetro posteriore opaco e dal Ceramic Shield nella parte frontale, per una resistenza a graffi, gocce e polvere senza precedenti. Migliorato anche il display, grazie al Super Retina XDR da 6,7″ che sfrutta il ProMotion per un refresh rate fino a 120 Hz.

L’innovazione è finalmente a portata di mano col potentissimo chip A17 Pro, di proprietà dell’OEM di Cupertino e in grado di fornire prestazioni mai così evolute e a consumi ridotti. Ti assicuri infatti una batteria capiente e in grado di fornire un’autonomia di 24 ore senza problemi. Ad attirare l’interesse di appassionati e non ci pensa poi il comparto fotografico, con ben sette obiettivi a disposizione per poter godere del massimo della risoluzione e dello zoom qualitativo.

Infine il tasto Action, altra innovazione rispetto al passato che dà modo di personalizzare completamente le funzionalità a propria disposizione. Puoi scegliere tra modalità Silenzioso, Fotocamera, Memo Vocale, Comando Rapido e tanto altro direttamente dalle Impostazioni del melafonino. Non fartelo scappare, risparmi quasi 200 euro e non rinunci più a nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.