Su Amazon è arrivato l'iPhone 15 Pro in un meraviglioso color Titanio!

iPhone 15 è l’ultima versione del prodotto di punta di casa Apple, che ha stravolto il concetto di telefonia mobile e di comunicazione in generale. Se a ciò ci aggiungiamo un colore unico e meraviglioso come il Titanio, allora non puoi proprio resistergli. Aggiungi il design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale abbinato al vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. E’ anche resistente a schizzi, gocce e polvere. Ora paghi iPhone 15 Pro color Titanio con 1T di memoria 1.869 euro!

Apple iPhone 15 Pro: le caratteristiche

Oltre a quanto detto fino a ora, iPhone 15 Pro presenta un display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion, il quale spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La funzione Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile! Grazie alla GPU di classe Pro, chi gioca verrà immerso nel gaming. Il chip A17 Pro fa in modo che la batteria duri tutto il giorno. Magnifica manco a dirlo la fotocamera: con sette obiettivi professionali a disposizione, l’inquadratura perfetta sempre, da qualsiasi angolazione e distanza! La fotocamera principale da 48MP ha il teleobiettivo 3x.

Il tasto Azione ti permette di attivare subito la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora. Il nuovo connettore USB-C che troverai nella confezione, consente di caricare altri dispositivi Apple, come il Mac o l’iPad. Ed è compatibile con lo standard USB 3, per un trasferimento dati ultrarapido e sicuro. Incredibile poi il fatto che, se mancano nei paraggi reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. E con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto al tuo posto.

Al comparto hardware-software aggiungiamoci l’ammaliante e esclusivo color Titanio. Ora paghi iPhone 15 Pro color Titanio con 1T di memoria 1.869 euro!

