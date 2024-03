iPhone 15 Pro Titanio Bianco, l'OFFERTA eBay è di quelle a cui FAI FATICA a rinunciare

L’iPhone 15 Pro in versione Titanio Bianco è sicuramente uno dei modelli più ambiti dagli appassionati di dispositivi Apple. È evidente il grande interesse per questo smartphone, considerando che ogni volta che è in offerta, come oggi, viene rapidamente esaurito. Se sei interessato all’acquisto, non perdere tempo e approfitta subito di questa promozione su eBay, dove puoi acquistare il modello da 128GB scontato a 984€ grazie allo sconto di 65€. Le spedizioni sono gratuite.

iPhone 15 Pro (128GB) Bianco, compralo subito su eBay

Il Melafonini sono offerti in quattro splendide finiture, tra cui titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. L’iPhone 15 porta la fotografia mobile a nuove vette di eccellenza. Con potenti miglioramenti alla fotocamera, questo dispositivo offre l’equivalente di sette lenti professionali con una qualità dell’immagine straordinaria.

La fotocamera principale da 48MP è il cuore pulsante della tua esperienza fotografica. Supporta ora una nuova impostazione predefinita super-alta risoluzione da 24MP, garantendo scatti incredibilmente dettagliati e nitidi in ogni momento.

L’A17 Pro, poi, è all’avanguardia e combina prestazioni di gioco eccezionali con una potenza di elaborazione professionale. Con le sue capacità USB‑C avanzate e l’assistenza stradale via satellite, offre una serie di funzionalità che cambiano il gioco per gli utenti in cerca di un dispositivo all’altezza delle sfide moderne. Che aspetti, quindi? Compralo su eBay scontato a 984€. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

