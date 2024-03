iPhone 15 su Amazon ad un prezzo SHOCK: lo paghi 160 euro IN MENO

Amazon ha deciso di fare le cose in grande, mettendo in vendita l’iPhone 15 ad un prezzo incredibile. Lo puoi acquistare con uno sconto di ben 160 euro, per una delle promo più convenienti delle ultime settimane. Disponibile nella versione Azzurro da 128 GB, oggi il costo totale è di 819,00 euro. In forte ribasso rispetto ai 979,00 euro di listino. Potrai così goderti l’ultimo top di gamma dell’OEM di Cupertino, con il potentissimo chip A16 Bionic e con la connettività USB-C che da quest’anno sostituisce definitivamente il Lightning.

iPhone 15: specifiche tecniche da top di gamma per il flagship di Apple

Ha rappresentato uno dei botti finali del 2023 per quanto riguarda il settore degli smartphone, e non smette ancora oggi di stupire. L’iPhone 15 si presenta con un affascinante design, robusto come non mai grazie all’ausilio del vetro a infusione di colore e dell’alluminio. Lo schermo è protetto dalla Ceramic Shield, lo standard migliore che si può trovare. Perfetto per difendere il display Super Retina XDR da 6,1″ con la Dynamic Island.

Anche il comparto fotografico merita la giusta attenzione. Il sensore principale è da 48MP, accompagnato da un teleobiettivo 2x e dal flash. Per farti ottenere scatti che nulla hanno da invidiare alle macchine professionali. Il vero punto forte è però il chip A16 Bionic, di proprietà di Apple e che promette prestazioni evolute come non mai. C’è poi il connettore USB-C, importante punto di rottura rispetto alle generazioni precedenti e che ora dà modo di usare un qualsiasi cavetto per la ricarica e lo scambio di dati.

Se ancora non sei convinto, allora devi sapere che iOS può vantare funzioni di sicurezza di ultima generazione per poter chiamare i soccorsi anche senza campo o Wi-Fi. Approfittane oggi stesso e fai tuo questo meraviglioso smartphone con un prezzo ridotto di 160 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.