iPhone 16 e 16 Pro: i nuovi smartphone Apple sono su Amazon

I protagonisti assoluti dell’evento di settembre di Apple, iPhone 16 e iPhone 16 Pro, sono da questo momento preordinabili su Amazon al prezzo minimo garantito e con consegna a partire dal 20 settembre. Il numero di unità disponibili potrebbe variare di configurazione in configurazione, e – viste le tendenze degli ultimi anni – i modelli della linea Pro dovrebbero essere quelli maggiormente richiesti.

iPhone 16 e 16 Pro: i nuovi smartphone Apple sono in preordine su Amazon

Preordina iPhone 16 su Amazon

Preordina iPhone 16 Plus

I due nuovi smartphone “lisci” dell’azienda di Cupertino sono esteticamente quasi identici ai modelli del 2023. Il “quasi” è d’obbligo, perché sul retro la doppia fotocamera ora è orientata verticalmente per consentire la registrazione di video spaziali e lo scatto di foto spaziali, formati da godersi poi su Apple Vision Pro. Altre due novità che balzano all’occhio sono il Tasto Azione (che prende il posto del selettore del silenzioso) e l’inedito pulsante Controllo Fotocamera, utile per accedere in modo intuitivo e più rapido alle impostazioni della fotocamera.

Il display resta un Super Retina XDR OLED (da 6,1 pollici e 6,7 pollici) con frequenza di aggiornamento di 60Hz, HDR, TrueTone e luminosità di picco outdoor di 2000 nit. Per quanto riguarda le performance, sotto la scocca c’è un nuovo motore: l’A18 è molto più performante dell’A16 Bionic e consente anche l’esecuzione di videogiochi AAA come Death Stranding e Resident Evil Village. Lo smartphone è compatibile anche con Apple Intelligence, ma non è chiaro quando la suite di funzioni AI debutterà in Italia.

Preordina iPhone 16 Pro su Amazon

Preordina iPhone 16 Pro Max

I top di nuova generazione di Apple portano con sé delle dimensioni ottimizzate che si traducono in uno spazio maggiore per i display. Il Pro “base” è dotato di un pannello Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici, quello del Pro Max è invece da 6,9 pollici. Entrambi i display supportano tecnologie come HDR, TrueTone e ProMotion. Quest’ultima, detta in altri termini, garantisce una frequenza di aggiornamento adattiva che arriva fino a 120Hz.

Tra le altre migliorie ci sono il processore A18 Pro con nuova CPU 6-core, nuova GPU 6-core e nuovo Neural Engine 16-core, e soprattutto un aggiornamento del comparto fotografico di livello professionale che – tra le altre cose – permette di registrare video 4K in Dolby Vision fino a 120 fps e video in slow-motion 4K a 120 fps. Un esempio? Il video di Dancing in the Flames, nuovo singolo The Weeknd, è stato registrato interamente con un iPhone 16 Pro.