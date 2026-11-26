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Questo articolo contiene link di affiliazione: se acquisti, Webnews può ricevere una commissione. Se stai aspettando il momento giusto per comprare un iPhone 17 o un Apple Watch, quel momento è adesso: il Black Friday di novembre 2026 ha portato su Amazon una serie di sconti sull’intera gamma Apple che difficilmente si vedono durante il resto dell’anno, con riduzioni che arrivano fino a 190 euro e la possibilità di pagare a rate senza dover sborsare tutto in una volta.

Lo sconto da 190 euro sull’iPhone 17 Pro Max: i dettagli dell’offerta

Il protagonista indiscusso di questa tornata di offerte è l’iPhone 17 Pro Max 256 GB, disponibile su Amazon a 1.299 euro con uno sconto di 190 euro rispetto al prezzo di listino, pari a circa il 13% in meno. Per un dispositivo uscito da pochi mesi, si tratta di una riduzione concreta, non di quei tagli simbolici da pochi euro che spesso si nascondono dietro l’etichetta “offerta”.

Anche l’iPhone 17 Pro 256 GB rientra nella promozione, con un risparmio che può arrivare fino a 190 euro, portando il prezzo a 1.149 euro. Due modelli della stessa fascia, entrambi con sconti significativi: vale la pena confrontare le specifiche prima di scegliere, perché la differenza di prezzo tra i due riflette soprattutto le dimensioni dello schermo e dell’autonomia.

iPhone 17 sconto Amazon: pagamento a rate in cinque mesi

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione riguarda non solo il prezzo finale, ma come puoi pagarlo. Per l’iPhone 17 base, disponibile a 949 euro, Amazon offre la possibilità di suddividere la spesa in cinque rate mensili da 14,99 euro ciascuna — il che rende l’acquisto molto più gestibile per chi non vuole impegnare l’intera cifra in un colpo solo.

→ Leggi anche: Black Friday Apple: gli sconti che conviene prendere su MagSafe, custodie Beats e powerbank Belkin

Il pagamento rateale di Amazon funziona direttamente al checkout, senza bisogno di richieste separate o finanziarie esterne: selezioni l’opzione, inserisci i dati di pagamento e il costo viene addebitato automaticamente ogni mese. È una soluzione comoda, soprattutto per chi vuole passare all’ultimo modello Apple senza aspettare di avere tutto il budget disponibile.

iPhone 17 Pro Max 256 GB — 1.299 euro (sconto 190 euro, -13%)

— 1.299 euro (sconto 190 euro, -13%) iPhone 17 Pro 256 GB — 1.149 euro (risparmio fino a 190 euro)

— 1.149 euro (risparmio fino a 190 euro) iPhone 17 — 949 euro con pagamento in 5 rate da 14,99 euro

Apple Watch: sconti fino al 25% su Ultra 3 e SE 3

Il Black Friday Amazon non si ferma agli smartphone. Anche la linea Apple Watch è protagonista di offerte rilevanti in questi giorni. L’Apple Watch Ultra 3, il modello più avanzato della gamma con cassa in titanio e funzionalità pensate per attività outdoor estreme, è disponibile con uno sconto superiore ai 100 euro rispetto al prezzo consigliato.

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Chi cerca qualcosa di più accessibile può guardare all’Apple Watch SE 3, il modello entry-level della gamma, che scende del 25%: una percentuale di sconto che su uno smartwatch Apple è tutt’altro che scontata. L’SE 3 è la scelta giusta per chi vuole entrare nell’ecosistema Apple Watch senza spendere come per i modelli Pro o Ultra.

Quando conviene approfittare di questi sconti?

Il 25 novembre 2026 le principali testate tech italiane — tra cui Libero e macitynet.it — hanno segnalato un’ondata di offerte Apple su Amazon, confermando che il Black Friday di quest’anno ha portato riduzioni concrete su tutta la gamma, dagli iPhone ai Mac mini, dagli AirPods agli Apple Watch. Il 24 novembre 2026 erano già comparsi i primi sconti lampo sull’Apple Watch Series 11, segnale che Amazon stava preparando il terreno per un weekend di offerte più ampio.

→ Leggi anche: iPhone in offerta su Amazon: i modelli sotto 500 euro

La finestra del Black Friday è per definizione limitata nel tempo. Gli sconti sull’iphone 17 sconto amazon che vedi oggi potrebbero non essere disponibili tra qualche giorno, o potrebbero esaurirsi le scorte nelle colorazioni più richieste. Se hai già in mente un modello specifico, attendere troppo raramente conviene.

Per chi conviene e per chi no

Queste offerte hanno senso soprattutto se:

Stai usando un iPhone 14 o precedente e vuoi un salto generazionale significativo

Hai bisogno di un Apple Watch e non vuoi aspettare la primavera

Preferisci pagare a rate per gestire meglio il budget mensile

Se invece hai già un iPhone 16 o un Apple Watch Series 10, il risparmio reale — dopo aver considerato la rivendita del vecchio dispositivo — potrebbe non giustificare l’upgrade in questo momento. La regola pratica è semplice: lo sconto ha valore solo se avresti comunque comprato quel prodotto.

Puoi monitorare le offerte in tempo reale direttamente sulla pagina delle offerte Amazon, dove i prezzi vengono aggiornati continuamente durante il periodo del Black Friday. Tieni d’occhio soprattutto l’iPhone 17 Pro Max: con 190 euro di sconto su un modello appena uscito, è difficile aspettarsi condizioni migliori nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.