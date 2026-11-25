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Se sei abituato a guardare la linea entry-level di Apple con un po’ di scetticismo, il 2027 potrebbe farti cambiare idea. Le prime indiscrezioni sull’iPhone 18e fotocamera ridisegnata mostrano un cambio di rotta piuttosto netto: Apple starebbe riprogettando completamente il modulo posteriore del suo smartphone più accessibile, avvicinandolo esteticamente ai modelli di fascia alta della gamma. Nessuna conferma ufficiale da Cupertino, ma le immagini CAD trapelate e i report sulla produzione dei display raccontano già una storia abbastanza dettagliata.

Un modulo fotocamera che cambia faccia

Il punto centrale di questa nuova generazione riguarda proprio l’estetica e la struttura del comparto fotografico. Secondo le immagini CAD (Computer-Aided Design, ovvero i disegni tecnici usati in fase di progettazione) trapelate nelle ultime settimane, l’iPhone 18e avrà un modulo fotocamera rialzato molto più simile a quello dei modelli più costosi della linea Apple.

La novità più concreta riguarda le dimensioni e la disposizione dei componenti: il nuovo alloggiamento raggruppa fotocamera, flash e microfono in un unico blocco compatto, con misure di circa 28 mm per 35 mm. La forma è quella di un piccolo quadrato arrotondato, e il paragone che circola tra gli addetti ai lavori è quello con il modulo fotocamera dell’M5 iPad Pro. In pratica, Apple starebbe portando sull’entry-level un’estetica finora riservata ai suoi prodotti premium.

Vale la pena sottolinearlo: nonostante l’involucro più grande e più elaborato, l’iPhone 18e manterrà una sola fotocamera posteriore. Il redesign è quindi principalmente estetico e strutturale, non un’espansione del sistema ottico. Chi si aspettava un doppio obiettivo dovrà attendere altri modelli.

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La scheda tecnica che emerge dai leak

Oltre alla fotocamera, le indiscrezioni delineano un profilo tecnico complessivo piuttosto interessante per un modello entry-level. Ecco cosa sappiamo fino a oggi:

Display: pannello OLED da 6,12 pollici con refresh rate a 60 Hz — niente ProMotion, ma la qualità visiva dell’OLED è comunque un passo avanti rispetto ai pannelli LCD di generazioni precedenti.

pannello OLED da 6,12 pollici con refresh rate a 60 Hz — niente ProMotion, ma la qualità visiva dell’OLED è comunque un passo avanti rispetto ai pannelli LCD di generazioni precedenti. Fotocamera posteriore: sensore singolo da 48 megapixel , alloggiato nel nuovo modulo ridisegnato.

sensore singolo da , alloggiato nel nuovo modulo ridisegnato. Fotocamera anteriore: secondo alcune fonti, il sensore frontale arriverebbe a 24 megapixel , anche se su questo dato permane qualche dubbio tra gli analisti.

secondo alcune fonti, il sensore frontale arriverebbe a , anche se su questo dato permane qualche dubbio tra gli analisti. Chip: Apple A20 , prodotto con processo a 2 nanometri — la stessa architettura destinata ai modelli di punta della famiglia iPhone 18.

Apple , prodotto con processo a 2 nanometri — la stessa architettura destinata ai modelli di punta della famiglia iPhone 18. RAM: 9 GB, un quantitativo che garantisce ampio spazio per le funzioni di intelligenza artificiale on-device.

9 GB, un quantitativo che garantisce ampio spazio per le funzioni di intelligenza artificiale on-device. Batteria: cella da 4.430 mAh, con un incremento dell’11% rispetto ai 4.005 mAh dell’iPhone 17e — un miglioramento concreto per l’autonomia quotidiana.

Il chip A20 a 2 nm è forse il dettaglio più sorprendente. Significa che l’iPhone 18e avrà la stessa potenza di calcolo dei modelli premium, con tutti i vantaggi in termini di prestazioni e supporto alle funzioni Apple Intelligence. Per un entry-level, è una scelta insolita e decisamente generosa.

Quando arriva e come si inserisce nella nuova strategia Apple

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Il lancio dell’iPhone 18e è atteso per la primavera del 2027, con marzo come mese più probabile. A indicarlo sono i report sulla produzione dei display, che secondo le fonti dovrebbe partire tra fine dicembre 2026 e gennaio 2027 — una tempistica coerente con una presentazione a marzo.

Questo calendario non è casuale. Apple starebbe adottando una strategia di lancio in due fasi: i modelli premium della famiglia iPhone 18 arriveranno a settembre 2026, come da tradizione, mentre i modelli più accessibili — tra cui appunto l’18e — verranno presentati nella finestra primaverile del 2027. Una separazione che serve a distribuire l’attenzione mediatica e commerciale nel corso dell’anno, evitando che i dispositivi economici vengano oscurati dai flagship.

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Per chi segue da vicino il mercato degli smartphone, questa scelta ricorda in parte il modello adottato da altri produttori, ma applicata con la tipica coerenza di Apple: un ecosistema unico, chip identici su tutta la gamma, e differenziazione che riguarda più il form factor e le funzioni avanzate che la potenza grezza.

Cosa significa davvero il redesign della fotocamera

Tornando all’iPhone 18e fotocamera, il vero significato del redesign va letto su due livelli. Il primo è estetico: Apple sta uniformando il linguaggio visivo della sua gamma, e un entry-level con un modulo fotocamera simile a quello dell’iPad Pro manda un segnale preciso sul posizionamento del prodotto. Non è più il “fratello minore” con un design chiaramente inferiore — è uno smartphone che, a prima vista, potrebbe sembrare molto più costoso di quello che è.

Il secondo livello è funzionale. Raggruppare fotocamera, flash e microfono in un unico alloggiamento compatto da 28×35 mm permette una gestione migliore degli spazi interni e potenzialmente una maggiore stabilità meccanica del modulo. Non si tratta solo di estetica: è anche un’ottimizzazione ingegneristica.

Il sensore da 48 megapixel, già presente su altri modelli Apple, garantisce una risoluzione più che adeguata per la fotografia quotidiana, i ritratti e la registrazione video. Chi cerca un sistema multi-obiettivo con teleobiettivo o ultra-grandangolo dovrà guardare altrove nella gamma, ma per un utente che vuole un iPhone affidabile e capace senza spendere il massimo, l’18e si preannuncia come una proposta concreta.

Tutti i dettagli emersi finora provengono da leak e analisi di supply chain — puoi approfondire la copertura tecnica su MacRumors, che ha analizzato nel dettaglio le immagini CAD del nuovo modulo. Apple non ha ancora detto nulla ufficialmente, quindi qualche dettaglio potrebbe cambiare prima del lancio. Ma la direzione sembra chiara: l’entry-level del 2027 vuole essere preso sul serio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.