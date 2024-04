IPHONE appena uscito con MEGA sconto valido SOLO oggi? Ecco, l'OCCASIONE del momento

Bomba a mano del giorno, valida solo per 24h. Sei pronto, sei carico? Oggi, ti porti a casa l’occasione del momento. Sì, oggi, Amazon ti sgancia una bomba unica. Oggi è il giorno che aspettavi da tempo. Perché potrai portarti a casa questo iPhone 15 Pro a soli 1449€, invece di 1619€. Corri adesso su Amazon, prima che termini!

Bomba Apple assurda? Ecco, questo iPhone è ciò di cui sto parlando. Potrai portartelo a casa con tanto di sconto dell’11%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Apple iPhone 15 Pro, da 512GB

iPhone 15 Pro da urlo? Pensa che oggi e solo oggi questo modello sarà scontato dell’11%, mai visto prima di oggi ad una cifra così misera. Dal colore titanio, perfetto per la tua routine quotidiana.

iPhone 15 Pro ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. Ed è a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,1” con ProMotion spinge il refresh rate fino a 120Hz quando ti servono prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale. E con il display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile: non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo.

Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi sono incredibilmente immersivi, con ambienti dettagliati e personaggi realistici. Il chip A17 Pro è anche efficientissimo, così la batteria dura tutto il giorno.

Questo modello è davvero imperdibile, quindi corri adesso su Amazon per avere questo iPhone davvero unico con tanto di sconto dell’11%. Ne restano pochissimi pezzi ancora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.