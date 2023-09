iPhone, il caricabatterie è quasi REGALATO: ma meglio affrettarsi!

E’ praticamente quasi un regalo quello che proponiamo oggi in questo articolo. Anche in virtù del fatto che si tratta di un prodotto afferente al mondo Apple, marchio notoriamente (e volutamente) non proprio economico. Anche per la qualità e l’innovazione dei suoi gadget. Parliamo infatti del caricabatterie e caricatore 2.1A 5V USB per iPhone in offerta a soli 6,85 euro. Praticamente con uno sconto del 31%!

Non solo: se acquisti da 4 articoli idonei in su potrai beneficiare di un ulteriore sconto del 5%. Quindi potrebbe essere un’idea regalo per amici e colleghi che hanno iPhone 8, 7, 6, 6S, X, XS, 11, 12, 13, 14 Pro e Max Plus. La sua compatibilità con più modelli iPhone fa anche sì che potrai continuare ad utilizzarlo anche se rientri tra coloro che cambiano spesso il proprio telefono!

Caricabatterie iPhone 2.1A 5V USB: offerta e caratteristiche

Ribadiamo che il caricatore e caricatore USB che fa parte di questa interessante offerta è compatibile con i seguenti modelli di iPhone: 14, 13, 12, 11, Pro Max, XR, X, XS, 8, 7, 6, 6S, SE, 5S, 5C Plus, 14, 13, 12 Mini e altri. Si tratta di un accessorio leggero, facile da trasportare, quindi molto utile quando si è fuori casa e in viaggio. La confezione include: un Caricabatterie, 1 cavo da 2 m, 1Cavo di alta qualità da 2 m con 1000 + test di piegatura superati. Il marchio è Nisiyama, mentre l’amperaggio è di 2,1 ampere.

Molto importante il fatto che l’alloggiamento ignifugo dell’alimentatore USB protegga il dispositivo da corrente eccessiva, surriscaldamento e sovraccarico. Quindi non danneggerai il tuo device mobile anche se lo dimentichi nella corrente o in caso di voltaggio eccessivo della presa. Utilizza inoltre la tecnologia dei raddrizzatori per la ricarica rapida di due dispositivi contemporaneamente, avrai oltre che una ricarica sicura, anche estremamente rapida. Così se vai di fretta non sarai costretto ad attendere che la batteria salga di livello.

Dunque, se hai spesso esigenza di caricare il tuo iPhone perché ormai vecchiotto o perché esposto a carichi di utilizzo elevati, o semplicemente cerchi un regalo utile, questo caricabatterie iPhone fa al caso tuo. Sicuro e rapido, è in offerta con il 31% di sconto, quindi lo pagherai solo 6,85 euro! Clicca il banner seguente prima che lo facciano altri e non ne restino più.

