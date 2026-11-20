Fino al 22 novembre 2026, Esselunga propone l’iPhone 17e da 256 GB a 869 euro, accompagnato da 420 euro in buoni spesa per i clienti Fìdaty.

Un’offerta che porta il costo effettivo a 449 euro, ma soltanto se si riescono a utilizzare tutti i buoni secondo le condizioni stabilite. Il prezzo alla cassa resta infatti di 869 euro: il vantaggio si recupera con gli acquisti successivi, non subito. La promozione, disponibile nei negozi e online salvo esaurimento scorte, richiede quindi di valutare con attenzione soglie e scadenze prima di decidere.

Il meccanismo dell’offerta: 869 euro subito e 14 buoni da 30 euro

La promozione riguarda un solo modello: iPhone 17e da 256 GB, venduto da Esselunga a 869 euro. Al momento dell’acquisto il cliente paga il prezzo pieno. Poi, usando la carta Fìdaty, riceve 14 buoni sconto da 30 euro, per un totale di 420 euro. I buoni compaiono sull’app Esselunga, sul sito e anche sullo scontrino.

Il punto è tutto qui: il vantaggio non viene tolto dal prezzo dello smartphone, ma si usa sulle spese successive. Quindi l’iPhone non costa 449 euro al momento del pagamento. Può però arrivare a pesare quella cifra sul bilancio finale, se i buoni vengono usati tutti.

Le condizioni per recuperare tutto il valore: soglie, scadenze e limiti mensili

Per portare a casa l’intero valore dei 420 euro in buoni Esselunga, bisogna rispettare regole precise. Ogni buono da 30 euro vale una sola volta e si può usare su una spesa di almeno 100 euro, con un unico scontrino, nei supermercati Esselunga, nei punti vendita laESSE oppure su Esselunga.it. La soglia dei 100 euro viene calcolata dopo altri sconti e promozioni: un dettaglio che può fare la differenza quando si riempie il carrello.

C’è anche un limite mensile: si possono usare al massimo due buoni al mese, fino al 31 maggio 2027. Restano fuori alcune categorie, tra cui ricariche, farmaci, carte prepagate, prodotti con sigla NP e acquisti pagati con buoni pasto. In sostanza, per recuperare tutto bisogna fare spese regolari, abbastanza alte, e spalmarle nel tempo.

Il costo effettivo a 449 euro: quando la promozione è davvero vantaggiosa

Il calcolo è immediato: 869 euro per l’iPhone 17e meno 420 euro recuperati con i buoni fanno 449 euro di costo effettivo. Ma la convenienza dipende da chi compra. Per chi fa già la spesa da Esselunga, magari superando spesso i 100 euro a scontrino e con una certa continuità, l’offerta può avere senso.

Diverso il caso di chi entra raramente nella catena o fatica a raggiungere le soglie richieste: una parte del vantaggio potrebbe restare inutilizzata. La promozione, quindi, non abbassa subito il prezzo dell’iPhone. Premia soprattutto chi riesce a usare senza forzature tutti i 14 buoni da 30 euro entro la scadenza.