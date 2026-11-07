iPhone e Android travolti da un virus solo per aver aperto un sito

Aprire una pagina Internet con lo smartphone è un gesto quotidiano, ma alcune campagne informatiche dimostrano quanto possa diventare rischioso in determinate condizioni di sicurezza.

Una recente indagine condotta da esperti di cybersicurezza ha portato alla luce un’operazione particolarmente sofisticata, capace di coinvolgere sia iPhone sia dispositivi Android. Nel mirino sono finite informazioni personali e dati conservati sui telefoni, attraverso tecniche difficili da riconoscere per un normale utente. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza della navigazione mobile e sull’importanza degli aggiornamenti, anche quando tutto sembra funzionare regolarmente.

APT29, la trappola passava dai siti web

A rendere pubblica la scoperta è stata la società francese di cybersicurezza Sekoia, che ha attribuito l’operazione con un livello di fiducia “moderato-alto” ad APT29, gruppo conosciuto anche come Midnight Blizzard o Cozy Bear e collegato in diverse analisi al Servizio di intelligence estero russo, SVR. Il meccanismo era semplice e insidioso. L’utente apriva una pagina web manipolata, un codice JavaScript nascosto riconosceva modello del telefono e versione del browser, poi mandava quei dati a un server controllato dagli aggressori. A quel punto partiva l’exploit giusto per quel dispositivo.

Secondo Sekoia, i canali usati erano tre: siti legittimi compromessi, domini falsi creati per imitare portali noti e, come riportato da Ars Technica, la compromissione di un servizio ucraino di analisi del traffico web usato da migliaia di siti.

Tra le pagine imitate comparivano america250.org, legata alle celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti, e il sito del Raffles London at The OWO, hotel vicino al ministero della Difesa britannico e a Downing Street. Ars Technica ha ricordato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vi avrebbe soggiornato il 14 ottobre.

iOS e Android sotto attacco: cookie, chat e password nel mirino

Il cuore dell’operazione erano le catene di exploit, cioè più falle usate una dopo l’altra per entrare nel dispositivo o portare via dati sensibili. La prima colpiva iPhone con iOS 16.7 e puntava soprattutto ai cookie di Safari, preziosi perché possono permettere di riaprire sessioni già attive su servizi online.

La seconda, più pesante, prendeva di mira iOS 18.5 e usava un toolkit chiamato DarkSword. Secondo l’analisi di Sekoia, poteva estrarre SMS, iMessage, database di WhatsApp e Telegram, password del portachiavi iCloud, posizione e fotografie. La società francese sospetta che DarkSword sia stato sviluppato da un fornitore commerciale di strumenti di sorveglianza, senza però fare nomi.

Su Android, invece, la terza catena mirava alle versioni di Chrome dalla 139 alla 145, tranne la 143: un dettaglio tecnico che Sekoia ha ammesso di non saper ancora spiegare. In questo caso gli aggressori cercavano cookie, credenziali di accesso, cronologia di navigazione e password WiFi salvate. “Il furto dei cookie può bastare per entrare in un account senza conoscere la password”, ha spiegato la società nel resoconto tecnico. Un passaggio breve, ma tutt’altro che marginale.

Aggiornare ha fatto la differenza, ma restano molte domande

Il dato centrale, sottolineato sia da Sekoia sia dalle ricostruzioni di BleepingComputer, è che le falle usate dagli aggressori erano già state corrette da Apple e Google prima dell’inizio della campagna. In altre parole, i telefoni con sistema operativo e browser aggiornati non risultavano vulnerabili. “Un utente con un sistema operativo aggiornato è al sicuro da questi attacchi”, ha affermato Sekoia.

I malware, inoltre, non restavano installati in modo permanente: riavviare il telefono interrompeva l’attività malevola, almeno fino a una nuova visita a un sito compromesso. Questo, però, non cancellava i dati eventualmente già rubati. Restano diversi punti da chiarire. Non è stato comunicato il numero di iPhone e Android infettati, né l’elenco completo dei Paesi coinvolti.

Sekoia ha spiegato di essere al lavoro con i team nazionali di risposta agli incidenti informatici per individuare le vittime e spegnere l’infrastruttura usata dagli aggressori. L’attribuzione ad APT29 si basa su elementi tecnici, infrastruttura, modalità operative e profilo degli obiettivi, compresi siti legati alla guerra in Ucraina. Una pista solida, secondo i ricercatori. Ma ancora aperta.