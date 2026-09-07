iPhone e Mac, ora Apple ti paga e anche tanto se li porti in negozio

Una mossa che arriva mentre si avvicina la stagione dei prossimi lanci e mentre, lungo la filiera, pesano costi più alti per componenti e memoria.

Il ritocco riguarda gran parte dei prodotti inclusi nel programma Apple Trade In. Salgono le valutazioni massime per diversi modelli di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Negli Stati Uniti l’aumento arriva dopo un primo aggiornamento introdotto a maggio e, in alcuni casi, può arrivare vicino al 30% rispetto alle stime precedenti. Attenzione, però: non è una cifra automatica. Apple parla sempre di valore massimo.

La somma finale dipende dalle condizioni del dispositivo, dalla configurazione e da eventuali danni. Un iPhone con batteria consumata, graffi evidenti o problemi allo schermo può valere meno della stima iniziale. Lo stesso vale per un Mac: memoria, spazio di archiviazione, anno di uscita e stato estetico fanno la differenza. Sono dettagli concreti, ma al momento della verifica pesano eccome.

Con questo aggiornamento Apple ha allargato anche la lista degli smartphone Android accettati in permuta. Entrano nuovi modelli Samsung Galaxy, Google Pixel e OnePlus. Il messaggio è chiaro: intercettare anche chi sta pensando di passare all’ecosistema Apple. La procedura resta quella nota. Il vecchio dispositivo si porta in negozio o si spedisce online; poi il credito viene scalato dal nuovo acquisto oppure convertito in una Apple Gift Card.

Perché Apple alza le permute prima dei nuovi lanci

Il momento scelto non è casuale. Apple ritocca le valutazioni a poche settimane dal periodo in cui, di solito, presenta la nuova generazione di iPhone e prepara il rinnovo di altri prodotti. È una leva commerciale già vista: se l’usato vale di più, il prezzo del nuovo sembra meno pesante. E chi era indeciso può decidere di cambiare telefono, tablet o computer prima del previsto.

Dispositivi usati su un banco assistenza durante una valutazione per permuta, tema centrale della strategia di upgrade Apple.

Per Cupertino il vantaggio è doppio. Il cliente paga meno, almeno in apparenza, perché vede calare la cifra finale. L’azienda, intanto, recupera dispositivi ancora buoni, da rimettere nel circuito del ricondizionato o da avviare al riciclo delle componenti. È anche un tassello della strategia ambientale del gruppo, spesso richiamata nelle presentazioni ufficiali e nei report sulla sostenibilità.

Poi c’è il lato più commerciale, meno raccontato ma piuttosto evidente. Un iPhone recente tenuto troppo a lungo dal proprietario è un nuovo acquisto rimandato. Con una valutazione più alta, Apple prova ad accorciare i tempi. Il ragionamento è semplice: se il credito cresce, il salto al nuovo modello pesa meno.

Mac e iPad più cari: la permuta riduce il peso dell’upgrade

La revisione del Trade In Apple arriva mentre il tema prezzi resta sensibile. Negli ultimi mesi l’azienda ha alzato il listino di diversi prodotti, soprattutto su alcune linee Mac e iPad, legando gli aumenti ai costi più alti di memorie e componenti. Nell’ultima presentazione dei risultati finanziari, Apple ha parlato di una pressione importante sull’approvvigionamento dei chip di memoria. Un fattore che incide sui margini e, alla fine, anche sul prezzo pagato dal cliente.

In questo quadro, la permuta serve a rendere l’upgrade più digeribile. Se un nuovo MacBook o un nuovo iPad costa di più, un credito maggiore sul vecchio dispositivo attenua l’impatto al momento dell’acquisto. Il prezzo di listino non cambia. Cambia però la cifra che compare nel carrello, e spesso è proprio quella a far decidere.

Il meccanismo funziona soprattutto con chi è già dentro l’ecosistema Apple. Chi usa iPhone, Apple Watch, iPad e magari anche un Mac tende a vedere il rinnovo come una continuità di servizi, accessori e abitudini. In quel momento, una permuta più generosa può diventare il dettaglio che sblocca la scelta. Non sempre è l’opzione più conveniente in assoluto, ma spesso è la più semplice.

Trade In o usato tra privati: quando conviene accettare Apple

Sul piano economico, il programma Apple Trade In non è sempre la soluzione più vantaggiosa. Vendere a un privato, su piattaforme specializzate o marketplace dell’usato, può portare a incassare di più. Succede soprattutto con dispositivi recenti e ben tenuti. Un iPhone Pro in buone condizioni, con scatola e accessori, di solito conserva un buon valore fuori dai canali ufficiali.

La permuta Apple, però, punta su altro: rapidità, sicurezza e zero trattative. Il cliente non deve pubblicare annunci, rispondere a messaggi, organizzare incontri o gestire spedizioni con sconosciuti. Porta il dispositivo in Apple Store, oppure segue la procedura online, e il credito viene scalato dal nuovo acquisto o trasformato in gift card. Meno margine di guadagno, ma anche meno pensieri.

La scelta dipende quindi dalle priorità. Chi vuole ottenere il massimo dovrebbe confrontare l’offerta Apple con i prezzi del mercato dell’usato. Chi invece ha già deciso di comprare un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, e preferisce chiudere tutto in una sola operazione, può trovare utile questo rialzo delle permute. Soprattutto ora, con i prossimi lanci all’orizzonte e valutazioni più alte rispetto a quelle disponibili fino a pochi giorni fa.