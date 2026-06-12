iPhone scarico che non si riaccende: guida alle cause, ai controlli e alle soluzioni

Un guaio che sembra legato a blocchi temporanei di alimentazione o di software e che, nella maggior parte dei casi, può essere affrontato con alcuni controlli prima di correre in assistenza. La scena è questa: l’iPhone arriva allo 0% di batteria, viene messo in carica, ma sullo schermo non compare né l’icona della ricarica né il logo Apple. Solo schermo nero. E nessun segnale.

Il bug dopo la batteria a zero: cosa succede agli iPhone collegati in USB-C

Il caso riguarda soprattutto gli iPhone con porta USB-C, anche se situazioni simili possono capitare anche sui modelli più vecchi con connettore Lightning. Dopo una scarica completa, il telefono dovrebbe mostrare entro pochi minuti l’indicatore di batteria in carica. Alcuni utenti, invece, riferiscono che il display resta spento anche con il cavo inserito. Al momento Apple non ha diffuso comunicazioni pubbliche su un difetto unico e generale.

Meglio quindi parlare di segnalazioni diffuse e di possibili blocchi software temporanei, non di un richiamo ufficiale. In molti casi l’iPhone non è davvero “morto”: può trovarsi in uno stato anomalo, senza riuscire a mostrare subito la schermata di ricarica. Ed è un passaggio importante. Prima si controllano cavo, alimentatore e tempi di avvio. Solo dopo si prova a forzare la riaccensione.

Le verifiche iniziali: alimentatore, cavo certificato e tempi di attesa reali

La prima cosa da fare, senza iniziare a premere tasti a caso, è collegare l’iPhone scarico a una presa sicura usando un alimentatore funzionante e un cavo certificato, USB-C o Lightning a seconda del modello. Un telefono completamente scarico può metterci anche dieci minuti prima di dare un segnale, soprattutto se la batteria è rimasta a zero per molte ore o se il dispositivo era freddo. Meglio aspettare: venti minuti sono un margine ragionevole. Se non compare nulla, conviene provare lo stesso cavo su un altro dispositivo, oppure cambiare alimentatore e presa.

Una multipresa difettosa, un caricatore economico o un connettore sporco possono far pensare a un guasto più grave. Anche la porta dell’iPhone va guardata bene, con una luce diretta, senza infilare oggetti metallici. Polvere e residui delle tasche, succede spesso, impediscono al cavo di entrare correttamente. Se durante la ricarica si sentono vibrazioni, suoni di notifica o si nota un leggero calore, il telefono potrebbe essere acceso ma bloccato su display nero.

Riavvio forzato e recovery mode: le procedure che non cancellano subito i dati

Se la ricarica non dà risultati, il passo successivo è il riavvio forzato, una procedura prevista da Apple che non cancella foto, chat, app o documenti. Su iPhone 8 e modelli successivi bisogna premere e rilasciare rapidamente volume su, poi premere e rilasciare rapidamente volume giù, quindi tenere premuto il tasto laterale finché non compare il logo Apple. Serve un po’ di pazienza: il tasto laterale va tenuto premuto per diversi secondi, senza mollare subito. Se ancora non succede nulla, si può collegare l’iPhone a un Mac o a un PC. Su Mac si usa il Finder, su Windows l’app Dispositivi Apple o iTunes, in base alla configurazione.

A quel punto si ripete la sequenza del riavvio forzato con il telefono collegato, continuando a tenere premuto il tasto laterale fino alla schermata della recovery mode, quella con il cavo e il computer. Da lì la scelta più prudente è “Aggiorna”, perché reinstalla iOS senza cancellare subito i dati. “Ripristina”, invece, azzera il dispositivo e va valutato solo dopo aver controllato backup e alternative. In parole semplici: prima si prova a salvare il salvabile.

Quando serve l’assistenza: indizi di guasto a batteria, display o circuito di alimentazione

Se dopo cambio di cavo, attesa prolungata, riavvio forzato e tentativo in recovery mode l’iPhone resta completamente spento, il problema può essere fisico: batteria, circuito di alimentazione, porta di ricarica o display. Alcuni segnali aiutano a capire dove guardare. Se il telefono vibra o riceve notifiche ma lo schermo resta nero, il sospetto cade sul pannello o sulla retroilluminazione. Se invece non scalda, non vibra e non viene rilevato dal computer, la causa può essere più vicina alla batteria o alla scheda di alimentazione. In questi casi il fai-da-te è rischioso, soprattutto sui modelli recenti, dove apertura e sostituzioni richiedono strumenti adatti e calibrazioni.

La strada più sicura è rivolgersi a un Apple Store o a un centro assistenza autorizzato, chiedendo diagnosi e preventivo prima della riparazione. Per ridurre il rischio che il problema si ripresenti, conviene tenere iOS aggiornato, evitare scariche complete frequenti e usare accessori certificati. Non risolve ogni guasto, certo. Ma spesso evita il blocco nel momento peggiore: telefono spento, cavo collegato, e nessuna risposta sullo schermo.