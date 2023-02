iPhone SE 2a generazione ricondizionato in offerta a 209 euro su Amazon

Si profila come una delle offerte del giorno di Amazon più gettonate. Stiamo parlando dell’iPhone SE di seconda generazione, ricondizionato in condizioni eccellenti, in offerta a 209 euro. Un prezzaccio, come si dice in gergo. Affrettati però, perché ne sono rimasti disponibili soltanto quattro.

Il prodotto è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed per un anno, questo significa che in caso di malfunzionamenti puoi restituirlo entro i dodici mesi dall’acquisto. Prima di essere messo in vendita, “il prodotto è stato ispezionato, testa e pulito da fornitori qualificati di Amazon”.

Prezzaccio per l’iPhone SE di seconda generazione ricondizionato (condizioni eccellenti)

Il prezzo precedente era 239 euro, quindi oggi risparmi ulteriori 30 euro su un telefono che ha ancora tanto da dire. Perfetto per un uso ad una mano e per chi vuole provare l’esperienza iOS con un budget risicato all’osso, con la consapevolezza che otterrà il supporto da Apple per almeno altri tre anni, essendo stato presentato nel 2020.

Pesa appena 148 grammi, forte di un display di appena 4,7″. Il design è quello di iPhone 8, con il touch ID al posto del Face ID e la certificazione IP68. Lato connettività troviamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e l’NFC, grazie al quale puoi pagare con Apple Pay. Altro punto di forza del telefono è il processore A13 Bionic, lo stesso a bordo di iPhone 11 e 11 Pro. Il comparto fotocamere è nella media di iPhone SE, ottimi i video.

Insomma, un telefono ancora attuale, oggi in offerta stracciata su Amazon: metti nel carrello ora l’iPhone SE di seconda generazione ricondizionato per acquistarlo a soli 209 euro.

