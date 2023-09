iPhone SEMPRE CARICO con la batteria esterna da 5000 mAh IN SCONTO su Amazon

Spesso ci si trova fuori di casa senza un powerbank o senza la possibilità di ricaricare l’iPhone, uno smartphone di altissima qualità e prestazioni e che, spesso, può richiedere durante la giornata una scossa di carica in più. In questo caso avere con sé una batteria esterna può essere un’ottima soluzione ed è il caso di questo prodotto che Amazon mette in sconto: una batteria esterna da 5000 mAh per iPhone in doppio sconto: 23% + 30% di coupon per un prezzo finale di 13,99€.

Doppio sconto sulla batteria esterna per iPhone!

Una batteria esterna è un prodotto che si colloca a metà tra un powerbank ed un caricatore vero e proprio. Si tratta di un vero e proprio supporto che si collega direttamente allo smartphone (in questo caso all’iPhone). Grazie alla spina integrata, questo mini Powerbank non richiede un cavo e offre una facilità d’uso plug-and-play. Non dovrete più portare con voi i cavi di ricarica! Pesa solo 92 g e può essere riposto comodamente nelle tasche o in borsa.

Grazie a un avanzato protocollo di ricarica rapida, questa batteria portatile ricarica rapidamente il vostro iPhone con una potenza fino a 20W, caricandolo del 50% in 30 minuti. Questo prodotto è adatto solo per iPhone e in particolar modo è compatibile con: iPhone 14/13/12/11/X/8/7 e anche con le Airpods. Il primo sconto 23% è già applicato sulla pagina del prodotto, per applicare, invece, il secondo sconto, il coupon del 30% vi basterà spuntare la casella sotto alla primissima descrizione del prodotto, in modo tale da avere così tutta l’offerta completa a disposizione.

Mai più iPhone scarico, dunque, con questa offerta sulla batteria portatile compatibile con iPhone e Airpods: 23% + 30% di sconto per un prezzo finale di 13,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.