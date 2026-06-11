iPhone, WhatsApp smette di funzionare su questi modelli se non attivi la procedura: cosa fare subito

Questo aggiornamento interessa sia la versione standard dell’app sia WhatsApp Business, che condividono lo stesso codice. La decisione nasce dalla necessità di sfruttare API e strumenti tecnologici più moderni, indispensabili per introdurre nuove funzioni e migliorare la stabilità generale dell’applicazione.

Perché WhatsApp blocca i dispositivi più vecchi

Negli anni, WhatsApp ha garantito il supporto a un’ampia gamma di iPhone, ma continuare a supportare versioni obsolete rallenta lo sviluppo e limita le funzionalità disponibili. Concentrandosi su versioni più recenti di iOS, gli sviluppatori possono:

Ottimizzare la stabilità globale dell’app .

. Risolvere bug legati a sistemi operativi più vecchi.

Integrare strumenti avanzati per messaggistica, multimedia e sicurezza.

Questa scelta, secondo le analisi interne, interesserà un numero ridotto di utenti, poiché la maggior parte degli iPhone attivi supporta già iOS 15 o superiore.

Chi possiede iPhone con iOS tra la versione 15.0 e 15.4 deve aggiornare il software prima della scadenza. L’aggiornamento è semplice:

Aprire Impostazioni sul proprio iPhone. Selezionare Generali > Aggiornamento Software. Scaricare e installare l’ultima build disponibile (iOS 15.5 o superiore).

Gli iPad che eseguono versioni precedenti a iPadOS 15.5 devono seguire la stessa procedura per continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.

Aggiornamento preventivo: vantaggi immediati

Effettuare l’aggiornamento non solo garantisce la continuità del servizio, ma permette anche di:

Accedere a nuove funzionalità .

. Migliorare la sicurezza dei messaggi .

. Avere maggiore compatibilità con funzioni avanzate come WhatsApp multi-account e strumenti per gestione media.

In pratica, anche chi possiede dispositivi relativamente datati può continuare a usare l’app, purché abbia aggiornato il sistema operativo.

Per evitare qualsiasi interruzione del servizio, è fondamentale verificare subito la versione iOS del proprio dispositivo e procedere all’aggiornamento. Non si tratta di un passaggio complicato, ma è necessario farlo prima del 30 novembre 2026. In questo modo, WhatsApp continuerà a funzionare regolarmente, evitando blocchi improvvisi che potrebbero impedire l’accesso a chat personali e professionali.

Seguire questa procedura permette di mantenere il controllo sulle comunicazioni e di sfruttare tutte le funzioni dell’app anche sui dispositivi Apple più recenti o aggiornati.