iPhone, WhatsApp smette di funzionare su questi modelli se non attivi la procedura: cosa fare subito

Questo aggiornamento interessa sia la versione standard dell’app sia WhatsApp Business, che condividono lo stesso codice. La decisione nasce dalla necessità di sfruttare API e strumenti tecnologici più moderni, indispensabili per introdurre nuove funzioni e migliorare la stabilità generale dell’applicazione.
Perché WhatsApp blocca i dispositivi più vecchi
Negli anni, WhatsApp ha garantito il supporto a un’ampia gamma di iPhone, ma continuare a supportare versioni obsolete rallenta lo sviluppo e limita le funzionalità disponibili. Concentrandosi su versioni più recenti di iOS, gli sviluppatori possono:
- Ottimizzare la stabilità globale dell’app.
- Risolvere bug legati a sistemi operativi più vecchi.
- Integrare strumenti avanzati per messaggistica, multimedia e sicurezza.
Questa scelta, secondo le analisi interne, interesserà un numero ridotto di utenti, poiché la maggior parte degli iPhone attivi supporta già iOS 15 o superiore.
Chi possiede iPhone con iOS tra la versione 15.0 e 15.4 deve aggiornare il software prima della scadenza. L’aggiornamento è semplice:
- Aprire Impostazioni sul proprio iPhone.
- Selezionare Generali > Aggiornamento Software.
- Scaricare e installare l’ultima build disponibile (iOS 15.5 o superiore).
Gli iPad che eseguono versioni precedenti a iPadOS 15.5 devono seguire la stessa procedura per continuare a utilizzare WhatsApp senza interruzioni.
Aggiornamento preventivo: vantaggi immediati
Effettuare l’aggiornamento non solo garantisce la continuità del servizio, ma permette anche di:
- Accedere a nuove funzionalità.
- Migliorare la sicurezza dei messaggi.
- Avere maggiore compatibilità con funzioni avanzate come WhatsApp multi-account e strumenti per gestione media.
In pratica, anche chi possiede dispositivi relativamente datati può continuare a usare l’app, purché abbia aggiornato il sistema operativo.
Per evitare qualsiasi interruzione del servizio, è fondamentale verificare subito la versione iOS del proprio dispositivo e procedere all’aggiornamento. Non si tratta di un passaggio complicato, ma è necessario farlo prima del 30 novembre 2026. In questo modo, WhatsApp continuerà a funzionare regolarmente, evitando blocchi improvvisi che potrebbero impedire l’accesso a chat personali e professionali.
Seguire questa procedura permette di mantenere il controllo sulle comunicazioni e di sfruttare tutte le funzioni dell’app anche sui dispositivi Apple più recenti o aggiornati.