iPhone XR ricondizionato in condizioni eccellenti scontato di 203 euro

Può un iPhone costare meno di 300 euro? Sì, se è ricondizionato. Ma l’iPhone XR protagonista dell’offerta del giorno di Amazon va oltre ogni più rosea aspettativa. Perché è in condizioni eccellenti, perché è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed per 1 anno e perché la batteria è superiore all’80%. E se non dovesse funzionare come previsto, puoi richiedere la sostituzione o il rimborso entro 1 anno dalla ricezione a casa.

Al prezzo di 295,99 euro ne sono rimasti soltanto 8. Se completi l’ordine entro l’ora di pranzo, non solo benefici dello sconto di 203 euro rispetto al prezzo consigliato, ma riceverai anche il tuo nuovo iPhone già nella giornata di domani.

iPhone XR ricondizionato (condizioni eccellenti) in super sconto su Amazon

La vita degli iPhone non è eterna, ma poco ci manca. Il modello in offerta è stato presentato nell’autunno del 2018 ed è ancora pienamente supportato da Apple, non solo con gli aggiornamenti di sicurezza ma anche a livello software. Poche ore dopo che lo avrai acceso, riceverai una notifica che ti chiederà di aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile di iOS.

Come dicevamo nell’introduzione, iPhone XR è un telefono ancora ottimo per gli studenti, che magari non hanno bisogno di chissà quali funzioni ma possono comunque vantarsi di avere tra le mani un iPhone ancora pienamente funzionante. A proposito degli aggiornamenti, c’è da dire che iOS 16 è perfino su iPhone 8, presentato un anno prima rispetto al modello XR, ciò significa che al 99,9% iPhone XR riceverà il prossimo anno iOS 17, a distanza di 6 anni dalla sua uscita, nonché tutti gli aggiornamenti di sicurezza.

Metti nel carrello ora l’iPhone XR ricondizionato venduto su Amazon, la disponibilità sta per terminare (ultimi pezzi rimasti).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.