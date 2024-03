iRobot Braava è appena CROLLATO di prezzo: fidati, è un'OCCASIONE assurda

Pulire casa dopo aver lavorato tutto il giorno? Impossibile. Ecco, che arriva in aiuto qualcosa di davvero furbo ed utile alla tua quotidinità, oggi ti puoi portare a casa il robot aspirapolvere di iRobot Braava Jet m6 a solamente 399,90€, invece di 496,11€. Corri subito su Amazon, perchè dura ancora pochissime ore.

Offerta davvero pazza. Ecco, la soluzione, oggi con sconto pazzo del 19%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

iRobot Braava Jet m6, 100W

Questo robot aspirapolvere è davvero l’occasione migliore che stavi aspettando su Amazon. Modello davvero super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Ne restano pochissimi pezzi.

Lo sporco non ha scampo: il Precision Jet Spray scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti. Il robot sa, grazie alla sua intelligenza artificiale, quale metodo di pulizia attivare in funzione del panno adottato; i nostri panni sfruttano inoltre la forza elettrostatica per catturare lo sporco.

Pulisci quando, dove e come vuoi: la tecnologia Imprint Smart Mapping ti consente di scegliere le stanze da pulire e quando. Il Braava jet m6 rimuove ed elimina lo sporco proprio nel momento in cui si forma. Impara dalle tue abitudini e ascolta la tua voce, offrendoti suggerimenti e programmi personalizzati.

Questo robot aspirapolvere è davvero shock, oggi con uno sconto davvero pazzo. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero finire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.