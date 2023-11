iRobot Roomba 2 in 1, PULIZIE di casa super facili col robot tuttofare in sconto

L’iRobot Roomba 2 in 1 è un robot aspirapolvere intelligente progettato per semplificare le pulizie domestiche. Questo dispositivo autonomo è dotato di numerose funzionalità avanzate che ti permettono di mantenere i tuoi pavimenti puliti senza sforzo.

L’iRobot Roomba E5-158 utilizza un sistema di pulizia a tre fasi che raccoglie sporco, polvere, peli e detriti da qualsiasi tipo di superficie, compresi tappeti, moquette e pavimenti duri. Grazie alla sua potente aspirazione, è in grado di rimuovere efficacemente anche lo sporco più ostinato. Compralo ora su Amazon col 20% di sconto a soli 249€: le spedizioni sono rapide e gratuite.

iRobot Roomba 2 in 1, un alleato nella pulizia di casa

Una delle caratteristiche distintive del Roomba E5-158 è il suo sistema di navigazione intelligente. Utilizzando una combinazione di sensori, telecamere e algoritmi avanzati, il robot mappa la tua casa e si muove in modo efficiente evitando ostacoli e cadute dalle scale. Puoi anche impostare zone di no-go tramite la tecnologia Imprint Smart Mapping, per evitare che il robot entri in determinate aree.

Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, puoi controllare il Roomba tramite l’applicazione mobile iRobot HOME sul tuo smartphone o utilizzare comandi vocali attraverso gli assistenti virtuali come Amazon Alexa o Google Assistant. Questo ti consente di avviare, fermare o pianificare le pulizie in modo semplice e conveniente, anche quando sei lontano da casa.

La batteria ad alta capacità del robot offre un’autonomia di pulizia fino a 90 minuti, dopodiché il robot tornerà automaticamente alla sua base di ricarica per ricaricarsi. Inoltre, grazie al suo design a basso profilo, il Roomba E5-158 può facilmente raggiungere sotto i mobili e pulire anche negli angoli più difficili da raggiungere.

In conclusione, l’iRobot Roomba è un robot aspirapolvere affidabile, intelligente e conveniente che semplifica le pulizie domestiche. Con le sue funzionalità avanzate, ti offre una pulizia efficace e ti consente di controllare e programmare le pulizie in modo comodo e intuitivo. Compralo ora su Amazon a soli 249€: le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

