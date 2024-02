iRobot Roomba 692 ASPIRA TUTTA LA POLVERE: casa splendente a 199€

Con il popolarissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 hai a portata di mano l’elettrodomestico smart che ti cambierà la vita in meglio, a maggior ragione quest’oggi che può essere tuo a un prezzo ridicolo su Amazon.

Sfruttando lo sconto immediato del 33%, infatti, il robot aspirapolvere a marchio iRobot ti assicura una profonda pulizia del pavimento a fronte di una spesa di appena 199€.

Acquista subito il robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 in offerta shock su Amazon

Super intelligente e perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, il potente motore aspira senza alcun problema lo sporco raccolto dalla spazzola ad alta rotazione. Una volta avviato si muove in piena libertà per tutta casa pulendo anche sotto i mobili, ma volendo puoi anche far focalizzare la sua attenzione solo su una stanza o una particolare area di casa.

Con iRobot Roomba 692 puoi dire finalmente addio alla polvere e i piccoli detriti, pulisce a fondo anche i tappeti, e con il tempo impara le tue abitudini per soddisfare sempre le tue personali esigenze.

Il robot aspirapolvere a marchio iRobot è pronto fin da subito a sorprenderti sotto tutti i punti di vista, mentre per quello economico ci pensa Amazon; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa già domani, senza spendere neppure 1€ per la spedizione rapida.

