iRobot Roomba 692, il robot aspirapolvere più venduto del Black Friday è ancora in sconto (-31%)

Ai giorni nostri, presi da mille impegni qua e là, non c’è cosa migliore che potersi prendere del tempo per sé stessi, uscire o passare una giornata in famiglia rilassarsi un po’. Tra gli impegni domestici e il lavoro non sempre però tutto questo è possibile. Ed ecco allora, per alleviare i compiti casalinghi, venirci incontro questo piccolo ma potente robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 che oggi trovi su Amazon a soli 179 euro.

Proprio così: questo autentico gioiellino, che è in grado di coprire un’area di pulizia di 2200sq.ft e che ha un’autonomia aumentata, oggi è in offerta con ben 100€ (31%) di sconto e le spese di spedizione gratuite gestite da Prime.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 scontato del 31%

iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Un’esperienza che si nota subito in questo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692. Il dispositivo è ultrasottile, il che lo rende più piccolo della maggior parte delle macchine sul mercato. Il corpo compatto significa che può scivolare ovunque anche sotto il divano, il letto e la scarpiera per pulire con il panno per la pulizia.

Il robot inoltre combina sensori intelligenti con un potente sistema di pulizia a tre fasi, muovendosi con agilità nella tua casa per pulire in profondità i tuoi pavimenti. La potenza di aspirazione poi, può completare il compito di pulizia in modo più efficiente e aspirare facilmente polvere, particelle, detriti e capelli. Così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente, anche su diversi tipi di pavimenti. Inoltre, presenta una tecnologia 3D per rilevare in modo intelligente gli oggetti sul pavimento e reagire in tempo per schivarli.

Pensa, può assumere più di 60 decisioni al secondo e adattare i suoi movimenti alla tua casa. Dopo che ha esaurito l’alimentazione o completato la pulizia, infine, il dispositivo torna automaticamente al dock di ricarica per rifornirsi di energia: imposta la modalità e l’ora che preferisci con l’apposita app, e lui si attiverà entro il tempo impostato. Non aspettare troppo, questo prezioso aiutante per le pulizie domestiche lo trovi su Amazon a soli 179 euro. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Amazon.

