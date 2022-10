iRobot Roomba 971: robot aspirapolvere 3-in-1 a prezzo REGALO (-40%)

Il Prime Day sgancia un’occasione che non è proprio possibile ignorare: il robot aspirapolvere iRobot Roomba 971 è in offerta su Amazon con il 40% di sconto. Ad appena 296€ con uno sconto del 40%, infatti, solo oggi hai a disposizione la soluzione perfetta per mantenere casa sempre pulita e in ordine al prezzo più conveniente di sempre.

Realizzato con materiali di alto livello e dotato di numerose funzionalità esclusive per soddisfare tutte le tue personali esigenze, il robot di iRobot dispone di un potente motore e un sistema di spazzole ad alta intensità in grado di raccogliere lo sporco più ostinato e anche i peli degli animali domestici.

Il super robot aspirapolvere iRobot Roomba 971 crolla del 40% su Amazon

A tutto ciò si aggiunge poi la tecnologia Power Lifting, il supporto ad Alexa per controllarlo rapidamente con la tua voce senza muovere un dito e la tecnologia di navigazione vSLAM sviluppata per mappare con precisione gli ambienti in cui opera il robot.

Insomma, a questo prezzo è davvero impensabile non prendere al volo questa offerta di Amazon per il Prime Day: metti subito nel carrello il robot aspirapolvere fintanto che è in sconto del 40% con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.