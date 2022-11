iRobot Roomba e5: con QUESTO BUNDLE di Amazon RISPARMI 296€

Ci sono due momenti dell’anno in cui ha senso acquistare un Roomba: poco prima dell’inizio della primavera e a ridosso del Natale, cioè in due periodi dell’anno in cui le pulizie in casa sono all’ordine del giorno. Ecco, oltre a essere il periodo ideale, oggi anche il prezzo è quello perfetto, grazie all’eccezionale bundle in offerta su Amazon con protagonista il modello iRobot Roomba e5154, venduto insieme al kit di ricambio al prezzo di 250,99€ a fronte di un prezzo di listino complessivo pari a 547€. Uno sconto dunque del 54%, per un’offerta dal sapore di Black Friday.

Roomba e5154 insieme al kit di ricambio in sconto del 54% su Amazon

Il modello Roomba e5154 è un ottimo robot aspirapolvere dotato di un sistema di pulizia a tre fasi con doppie spazzole in gomma e tecnologia di aspirazione Power-Lifting, in grado di aspirare con una potenza cinque volte superiore rispetto ai Roomba della Serie 600. I sensori Dirt Detect sono un altro fiore all’occhiello del modello e5154: mentre il robot è impegnato a pulire il pavimento, sa riconoscere le aree dove c’è più sporco attivando in automatico una pulizia più accurata. E in più è compatibile con i dispositivi Amazon Alexa e Google Home, così da poterlo controllare tramite i comandi vocali.

Incluso nel prezzo di vendita anche il comodo kit di ricambio con tre filtri High Efficiency, tre spazzole puliscibordi e un set in gomma multi-superficie. I pezzi di ricambio sono originali e compatibili con i robot Roomba della serie e o i.

Il bundle Amazon scontato del 54% con protagonista il Roomba e5154 insieme al kit di ricambi originali sta per scadere: approfittane subito per acquistare entrambi gli articoli al prezzo di 250,99€ invece di 547€.

