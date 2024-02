iRobot Roomba e6 al MINIMO STORICO su Amazon ORA (249€)

Su Amazon nelle ultime ore sta andando in scena il Festival dei minimi storici. Alla kermesse si è aggiunto anche il robot aspirapolvere Roomba e6 (modello e6192), ora in offerta a 249,90 euro invece di 364,86 euro, per effetto del 32% di sconto. La promozione consente inoltre di scegliere il pagamento in 5 rate a interessi zero da 49,98 euro al mese.

Il marchio iRobot Roomba non ha bisogno certo di presentazioni. Possiamo però dire che il modello e6 è tra i più venduti su Amazon, nonché tra i più apprezzati, come testimoniano le oltre 7 valutazioni con una media che sfiora 4,5 stelle su 5.

iRobot Roomba e6 in sconto del 32% su Amazon

Il robot aspirapolvere ideale per una casa più pulita. Questo è il Roomba e6, dotato di un motore aspirante superiore alla concorrenza e di numerosi sensori intelligenti, grazie ai quali riesce a rimuovere con estrema efficacia polvere, peli di animali e capelli su qualunque tipo di superficie.

Un’altra bella notizie è la compatibilità completa con Alexa e Google Assistant, i due assistenti vocali più diffusi nelle case degli italiani. In concreto, ciò significa che è possibile comandarlo con la voce.

E sempre a proposito di funzionalità smart, segnaliamo la disponibilità dell’app iRobot, scaricabile gratuitamente sia sui dispositivi Android che su iPhone e iPad. L’applicazione consente di gestire e pianificare al meglio la settimana di pulizie dentro casa.

iRobot Roomba e6, con il modello e6192, è in offerta a soli 249,90 euro sul sito amazon.it: si tratta del prezzo più basso di sempre per il robot aspirapolvere multisuperficie (articolo venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.