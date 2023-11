iRobot Roomba e6192 è IL robot aspirapolvere che DEVI avere (-31%)

Oggi Amazon ti dà la possibilità di mettere via per sempre la tua vecchia aspirapolvere con il filo e acquistare l’ottimo robot iRobot Roomba e6192, incredibilmente in vendita ad appena 249€. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 31%, quest’oggi puoi risparmiare ben 113€ sul prezzo di vendita standard.

iRobot Roomba e6192 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è super silenzioso, si manovra automaticamente ed è anche compatibile con gli assistenti vocali (Amazon Alexa e Google Assistant).

Solo su Amazon puoi sfruttare il 31% di sconto per il robot iRobot Roomba e6192

Una volta attivato e connesso al Wi-Fi di casa, il robot a marchio iRobot mette in moto il suo potente motore aspirante e le spazzole laterali per raccogliere la polvere e anche i peli dei tuoi animali. Impara automaticamente a muoversi per tutta casa scansando mobili e ostacoli lungo il percorso, e ti fornisce anche suggerimenti personalizzati per avere casa sempre pulita e in ordine.

Solo su Amazon hai la possibilità di risparmiare ben il 31% per acquistare l’ottimo robot per le pulizie a marchio Roomba; mettilo adesso nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

