Il tuo pavimento sarà sempre pulito con questo robot aspirapolvere in OFFERTA!

iRobot Roomba I1152 è un’Aspirapolvere ideale per chi si ritrova sul pavimento spesso e volentieri residui di cibo e sporco vario, perché magari ha animali domestici o bimbi piccoli. Quindi a maggior ragione la superficie deve restare pulito. Ti offre anche suggerimenti personalizzati, può essere anche manovrato tramite app e assistente vocale. E’ intelligente al punto da mappare casa nel dettaglio e muoversi in autonomia. Delicato anche su pavimenti o tappeti delicati. Ora su Amazon lo paghi con il 22% di sconto, quindi solo 279,90 euro!

Aspirapolvere iRobot Roomba I1152: le caratteristiche

L‘apirapolvere iRobot Roomba I1152 sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita. Vanta una potenza di aspirazione 10 volte superiore rispetto alla media che trovi sul mercato. Il sistema di pulizia a 3 fasi è dotato di spazzola laterale per la pulizia filo parete e doppie spazzole in gomma multisuperficie che flettendosi si adattano a diversi tipi di pavimento. La tecnologia Dirt Detect consente al robot aspirapolvere Roomba i1 di rilevare le aree più sporche della casa e pulirle più a fondo.

Quando la batteria è quasi scarica, Roomba i1 trova automaticamente la base, proprio come uno shuttle inviato nello spazio, e si ricarica completamente per poi riprendere la pulizia da dove si era interrotto. Puoi guidarlo tramite assistente vocale, dato che è compatibile con l’Assistente Google e con Alexa. Puoi inoltre configurarlo tramite la app e programmarlo in modo che inizi ad aspirare quando esci e finisca prima che rientri a casa. Qui la troverai pulita come Cenerentola faceva per le tre sorellastre perfide.

L’aspirapolvere iRobot Roomba I1152 ora su Amazon lo paghi con il 22% di sconto, quindi solo 279,90 euro!

